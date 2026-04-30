"Грандиозная глупость". В США резко предупредили Запад из-за России - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260430/ukraina-869562271.html
"Грандиозная глупость". В США резко предупредили Запад из-за России
украина
восточная европа
ес
bloomberg
россия
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860575232_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_4319b9e2f1df4f85acbdc5aa37fecde6.jpg
украина
восточная европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860575232_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_7549a90c109ba8db112db3da5f7569e9.jpg
1920
1920
true
01:28 30.04.2026
 
"Грандиозная глупость". В США резко предупредили Запад из-за России

Аналитик Уотсон назвал ошибкой миллиардные траты ЕС на поддержку Украины

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Вкладывать миллиарды в Украину, когда Россия достигает успехов как в экономической сфере, так и на поле сражения, — это нелепость, такое мнение в социальной сети X высказал американский аналитик Алан Уотсон.
"Потратить еще миллиарды на поддержку военного режима Зеленского в Восточной Европе на российской границе — это грандиозная глупость... Россия выиграла экономическую войну и выигрывает ее на земле", — отметил эксперт.
С его точки зрения, киевский режим нацелен на разрушение Украины, и его уже невозможно переубедить сменить курс.
"По мере затягивания конфликта и усложнения ситуации на фронте растущая часть украинской элиты, по-видимому, выступает за компромисс. Однако Зеленский и неонацисты "Правого сектора"*, вдохновленные кредитами, антироссийскими санкциями и военными планами ЕС, уничтожат страну, прежде чем отказаться от своей патологической зависимости от власти", — уточнил аналитик.
Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта объявил, что страны ЕС согласовали предоставление Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро для финансовой и военной поддержки. Кредит будет предоставлен в течение двух лет. Евросоюз готов выделить по 45 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы соответственно.
Впоследствии информагентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность изменения условий предоставления кредита, при котором часть выплат будет зависеть от внедрения на Украине непопулярных налоговых реформ для бизнеса.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Символика ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
"Во вред всем". Решение ЕС по Украине напугало Запад
24 апреля, 17:04
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала