"Грандиозная глупость". В США резко предупредили Запад из-за России

Вкладывать миллиарды в Украину, когда Россия достигает успехов как в экономической сфере, так и на поле сражения, — это нелепость, такое мнение в социальной... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T01:28+0300

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Вкладывать миллиарды в Украину, когда Россия достигает успехов как в экономической сфере, так и на поле сражения, — это нелепость, такое мнение в социальной сети X высказал американский аналитик Алан Уотсон."Потратить еще миллиарды на поддержку военного режима Зеленского в Восточной Европе на российской границе — это грандиозная глупость... Россия выиграла экономическую войну и выигрывает ее на земле", — отметил эксперт. С его точки зрения, киевский режим нацелен на разрушение Украины, и его уже невозможно переубедить сменить курс."По мере затягивания конфликта и усложнения ситуации на фронте растущая часть украинской элиты, по-видимому, выступает за компромисс. Однако Зеленский и неонацисты "Правого сектора"*, вдохновленные кредитами, антироссийскими санкциями и военными планами ЕС, уничтожат страну, прежде чем отказаться от своей патологической зависимости от власти", — уточнил аналитик.Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта объявил, что страны ЕС согласовали предоставление Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро для финансовой и военной поддержки. Кредит будет предоставлен в течение двух лет. Евросоюз готов выделить по 45 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы соответственно.Впоследствии информагентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность изменения условий предоставления кредита, при котором часть выплат будет зависеть от внедрения на Украине непопулярных налоговых реформ для бизнеса.*Запрещенная в России террористическая организация.

