"Заколдовал Зеленский": в ЕС накинулись на Стубба за слова об Украине - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260430/ukraina-869566135.html
"Заколдовал Зеленский": в ЕС накинулись на Стубба за слова об Украине
финляндия
александр стубб
украина
фрг
ес
le figaro
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606291_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_7cf31a630e016c6b308de3af541a9903.jpg
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Читатели французского издания Le Figaro подняли на смех президента Финляндии Александра Стубба за попытку доказать, что Украину необходимо принять в Североатлантический альянс и Евросоюз."Они там, наверху, что курят и пьют? Каждый может нести любую чушь", — отметил пользователь под ником HDA."Бедного финского президента Александра Стубба просто заколдовал Зеленский. &lt;…&gt; . Удобный способ переложить ответственность, ограничив политические и дипломатические издержки. Иностранная армия как щит! " — написал Patin-couffin."Первое апреля было почти месяц назад", — пошутил Kiki2bondy."Как можно публиковать такую ерунду? И все это ради того, чтобы убедить нас в необходимости членства Украины в ЕС", — возмутился Que diable!.Politico сообщало, ссылаясь на источники, что многие члены Евросоюза, в том числе ФРГ, Нидерланды и Италия, не намерены в ближайшее время рассматривать вступление Украины в ЕС.Ранее профессор Хельсинского университета Туомас Малинен отметил, что политика Стубба подталкивают Финляндию к прямому военному столкновению с Россией.
https://1prime.ru/20260425/rossiya-869443643.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606291_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8fa5fdfa8710233322da452177ec6d0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ФИНЛЯНДИЯ, Александр Стубб, УКРАИНА, ФРГ, ЕС, Le Figaro, Politico
"Заколдовал Зеленский": в ЕС накинулись на Стубба за слова об Украине

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Читатели французского издания Le Figaro подняли на смех президента Финляндии Александра Стубба за попытку доказать, что Украину необходимо принять в Североатлантический альянс и Евросоюз.
"Они там, наверху, что курят и пьют? Каждый может нести любую чушь", — отметил пользователь под ником HDA.
"Бедного финского президента Александра Стубба просто заколдовал Зеленский. <…> . Удобный способ переложить ответственность, ограничив политические и дипломатические издержки. Иностранная армия как щит! " — написал Patin-couffin.
"Первое апреля было почти месяц назад", — пошутил Kiki2bondy.
"Как можно публиковать такую ерунду? И все это ради того, чтобы убедить нас в необходимости членства Украины в ЕС", — возмутился Que diable!.
Politico сообщало, ссылаясь на источники, что многие члены Евросоюза, в том числе ФРГ, Нидерланды и Италия, не намерены в ближайшее время рассматривать вступление Украины в ЕС.
Ранее профессор Хельсинского университета Туомас Малинен отметил, что политика Стубба подталкивают Финляндию к прямому военному столкновению с Россией.
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2026
"Если бы не Стубб": в Финляндии признали опасную ошибку в отношении России
25 апреля, 22:23
 
ФИНЛЯНДИЯАлександр СтуббУКРАИНАФРГЕСLe FigaroPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала