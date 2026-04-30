"Заколдовал Зеленский": в ЕС накинулись на Стубба за слова об Украине

Читатели французского издания Le Figaro подняли на смех президента Финляндии Александра Стубба за попытку доказать, что Украину необходимо принять в...

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Читатели французского издания Le Figaro подняли на смех президента Финляндии Александра Стубба за попытку доказать, что Украину необходимо принять в Североатлантический альянс и Евросоюз."Они там, наверху, что курят и пьют? Каждый может нести любую чушь", — отметил пользователь под ником HDA."Бедного финского президента Александра Стубба просто заколдовал Зеленский. <…> . Удобный способ переложить ответственность, ограничив политические и дипломатические издержки. Иностранная армия как щит! " — написал Patin-couffin."Первое апреля было почти месяц назад", — пошутил Kiki2bondy."Как можно публиковать такую ерунду? И все это ради того, чтобы убедить нас в необходимости членства Украины в ЕС", — возмутился Que diable!.Politico сообщало, ссылаясь на источники, что многие члены Евросоюза, в том числе ФРГ, Нидерланды и Италия, не намерены в ближайшее время рассматривать вступление Украины в ЕС.Ранее профессор Хельсинского университета Туомас Малинен отметил, что политика Стубба подталкивают Финляндию к прямому военному столкновению с Россией.

