В Киеве истерично отреагировали на разговор Путина с Трампом - 30.04.2026, ПРАЙМ
В Киеве истерично отреагировали на разговор Путина с Трампом
2026-04-30T07:24+0300
2026-04-30T07:39+0300
07:24 30.04.2026 (обновлено: 07:39 30.04.2026)
 
В Киеве истерично отреагировали на разговор Путина с Трампом

Украинский политолог Соскин высказался об итогах разговора Путина и Трампа

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа осложняет положение Украины, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Для нас здесь абсолютно ключевое, что Путин и Трамп дали одинаковую оценку позиции Зеленского — Зеленский виноват, что до сих пор мира нет. <…> И что Зеленский ведет линию на затягивание конфликта при поддержке европейцев. Здесь мы видим достаточно тяжелую ситуацию. <…> Создается объективная единая позиция <…>, чтобы давить на Украину и на Зеленского", — заявил политолог.
Вчера вечером состоялся телефонный разговор Путина с Трампом, продлившийся более полутора часов. Беседа состоялась по инициативе российской стороны.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава страны проинформировал Трампа о готовности объявить перемирие ко Дню Победы. По его словам, оба лидера согласились с тем, что подстрекаемый европейскими союзниками глава киевского режима пытается затянуть конфликтную ситуацию.
Ранее Трамп заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского искать компромиссы для решения украинского вопроса. Он подчеркнул, что иметь дело с Владимиром Зеленским значительно сложнее, чем с президентом России.
