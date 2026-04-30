В Киеве истерично отреагировали на разговор Путина с Трампом
В Киеве истерично отреагировали на разговор Путина с Трампом - 30.04.2026, ПРАЙМ
В Киеве истерично отреагировали на разговор Путина с Трампом
Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа осложняет положение Украины, такое мнение в эфире своего YouTube-канала... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T07:24+0300
2026-04-30T07:24+0300
2026-04-30T07:39+0300
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа осложняет положение Украины, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."Для нас здесь абсолютно ключевое, что Путин и Трамп дали одинаковую оценку позиции Зеленского — Зеленский виноват, что до сих пор мира нет. <…> И что Зеленский ведет линию на затягивание конфликта при поддержке европейцев. Здесь мы видим достаточно тяжелую ситуацию. <…> Создается объективная единая позиция <…>, чтобы давить на Украину и на Зеленского", — заявил политолог. Вчера вечером состоялся телефонный разговор Путина с Трампом, продлившийся более полутора часов. Беседа состоялась по инициативе российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава страны проинформировал Трампа о готовности объявить перемирие ко Дню Победы. По его словам, оба лидера согласились с тем, что подстрекаемый европейскими союзниками глава киевского режима пытается затянуть конфликтную ситуацию.Ранее Трамп заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского искать компромиссы для решения украинского вопроса. Он подчеркнул, что иметь дело с Владимиром Зеленским значительно сложнее, чем с президентом России.
украина
киев
сша
владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор, украина, киев, владимир зеленский, сша
Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, США
В Киеве истерично отреагировали на разговор Путина с Трампом
Украинский политолог Соскин высказался об итогах разговора Путина и Трампа
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ.
Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа осложняет положение Украины, такое мнение в эфире своего YouTube-канала
высказал экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Для нас здесь абсолютно ключевое, что Путин и Трамп дали одинаковую оценку позиции Зеленского — Зеленский виноват, что до сих пор мира нет. <…> И что Зеленский ведет линию на затягивание конфликта при поддержке европейцев. Здесь мы видим достаточно тяжелую ситуацию. <…> Создается объективная единая позиция <…>, чтобы давить на Украину и на Зеленского", — заявил политолог.
Вчера вечером состоялся телефонный разговор Путина с Трампом, продлившийся более полутора часов. Беседа состоялась по инициативе российской стороны.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава страны проинформировал Трампа о готовности объявить перемирие ко Дню Победы. По его словам, оба лидера согласились с тем, что подстрекаемый европейскими союзниками глава киевского режима пытается затянуть конфликтную ситуацию.
Ранее Трамп заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского искать компромиссы для решения украинского вопроса. Он подчеркнул, что иметь дело с Владимиром Зеленским значительно сложнее, чем с президентом России.
