Минсельхоз рассчитывает на рекордный урожай зерновых в этом году

2026-04-30T17:41+0300

сельское хозяйство

россия

оксана лут

минсельхоз

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Посевная кампания в России идет по сценарию 2022 года, когда поздний сев дал в итоге рекордный урожай зерновых, на такой же эффект Минсельхоз рассчитывает и в этом году, заявила глава министерства Оксана Лут. "Мы, конечно, сейчас идем в среднем по сценарию 2022 года, когда достаточно поздний сев 2022 года. Но, как вы помните, в 2022 году мы получили рекордный урожай в 157 миллионов тонн зерновых. Поэтому здесь, конечно, поздний сев дает возможность получения большого урожая, собственно, на что мы и рассчитываем", - сказала она журналистам в рамках рабочей поездки в Ставропольский край. Накануне в ходе заседания правительства Лут говорила, что уже 55 регионов приступили к весенним полевым работам, но из-за непогоды в ряде субъектов работы идут с отставанием. Однако, несмотря на погоду, 97% из 20 миллионов гектаров озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, что существенно лучше показателя прошлого года.

