Фондовые биржи США растут в четверг

Основные фондовые индексы США показывают рост в последний день торгов месяца, готовясь показать лучшую динамику за несколько лет, при этом индекс широкого рынка | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T21:18+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США показывают рост в последний день торгов месяца, готовясь показать лучшую динамику за несколько лет, при этом индекс широкого рынка S&P 500 обновил рекорд, а стоимость акций Amazon и Alphanet достигла максимумов после публикации отчетов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.43 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 1,48% - до 49 584,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite на 0,55% - до 24 809,8 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,72% - до 7 187,34 пункта, в ходе торгов показатель обновил исторический рекорд. Вместе с тем с начала апреля Dow Jones вырос на 7%, что может стать лучшей месячной динамикой с ноября 2024 года, Nasdaq Composite - на 14,9% - сильнейший рост с апреля 2020 года, S&P 500 - на 9,9%, рекордное увеличение с ноября 2020 года. Такая динамика наблюдается на фоне продолжающегося сезона корпоративной отчетности. Так, онлайн-ритейлер Amazon отчитался о росте чистой прибыли в первом квартале в 1,8 раза, выручка поднялась на 17% и оказалась выше прогноза, а продажи подразделения Amazon Web Services (AWS) выросли на 28%. Акции компании успели обновить исторический рекорд, но в ходе торгов дешевеют на 1,1%. Бумаги холдинга Alphabet Inc., владеющего компанией Google, подскакивают в цене на 9,5%. После закрытия торгов четверга компания отчиталась о росте чистой прибыли также в 1,8 раза, а выручки - на 22%, которая также оказалась выше прогноза. Акции в четверг также обновили исторический рекорд стоимости. Заметный рост стоимости в ходе торгов также показывают бумаги технологической Qualcomm (+15,2%), фармацевтической Eli Lilly (+10,5%) и производителя строительной техники Caterpillar (+10,6%). Их показатели выручки и прибыли на акцию за минувший квартал оказались лучше ожиданий рынков. В то же время акции Meta Platforms* дешевеют на 8,9%. Компания нарастила выручку в первом квартале на треть, что оказалось лучше прогнозов рынков, но вместе с тем увеличила прогноз капитальных затрат на текущий год до 125-145 миллиардов долларов со 115-135 миллиардов, ожидаемых ранее. Бумаги Microsoft снижаются в цене на 5,4%. В третьем квартале 2025-2026 финансового года компания увеличила выручку на 18%, показатель также оказался лучше ожиданий, но вместе с тем компания спрогнозировала капитальные затраты в текущем фингоду в 190 миллиардов долларов. Рынки обратили внимание и на макростатистику четверга. Так, ВВП США в первом квартале, по первой оценке, вырос на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), хотя аналитики прогнозировали увеличение на 2,3%. Доходы населения США в марте к февралю выросли на 0,6%, тогда как ожидался рост на 0,3%, а расходы ожидаемо увеличились на 0,9% в месячном выражении. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 25 апреля снизилось до 189 тысяч при прогнозе в 215 тысяч.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

