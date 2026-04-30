Госдолг США превысит 120% ВВП не позднее следующего года, полагает Fitch

Государственный долг США, согласно базовому сценарию, не позднее 2027 года превысит 120% от ВВП, полагает рейтинговое агентство Fitch Ratings.

2026-04-30T23:31+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Государственный долг США, согласно базовому сценарию, не позднее 2027 года превысит 120% от ВВП, полагает рейтинговое агентство Fitch Ratings. "Мы ожидаем дефицит госбюджета в 7,9% ВВП в текущем и следующем году, в результате чего и без того высокий уровень государственного долга превысит 120% не позднее следующего года, согласно нашему базовому сценарию", - говорится в релизе. Согласно данным агентства, уровень госдолга США к ВВП в 2025 году составлял 116,6%, в текущем - достигнет 119,3%, а в 2027 году увеличится до 122,2%. Структурно большие бюджетные дефициты будут удерживать долговую нагрузку США значительно выше, чем у других стран категории "AA", также отметили аналитики агентства. При этом ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс будут иметь важное значение для управления бюджетом и реализации политики, указывается в сообщении. Давление на расходы в связи со старением населения усиливается, прогнозируется истощение целевых фондов социального обеспечения в течение десятилетия, говорится в релизе. К другим факторам фискальной неопределенности относятся устойчивость и доходность пошлин и призыв президента Дональда Трампа к увеличению расходов на оборону, заявляет Fitch. Конфликт с Ираном при этом усилил экономическую неопределенность, хотя рост экономики США остается устойчивым, также отмечается в релизе.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

