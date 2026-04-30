В Госдуму внесли законопроект о налогообложении операций с цифровой валютой
2026-04-30T16:17+0300
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о регулировании налогообложения операций с цифровой валютой и об учете прав на цифровые финансовые активы (ЦФА), следует из ее базы данных. Согласно документу, доходы и расходы по операциям с цифровой валютой (за исключением ее майнинга), совершенным в рамках внешнеторговых договоров (например, оплата импорта в криптовалюте), будут учитываться в общей налоговой базе по налогу на прибыль организаций. Иностранные цифровые права для целей налогообложения приравниваются к цифровой валюте. Одновременно вводятся критерии признания долговых ЦФА обращающимися на российском организованном (биржевом) рынке — по аналогии с правилами для ценных бумаг. Компании смогут учитывать в налоговой базе доходы и расходы от выкупа долговых ЦФА, обращающихся на российском биржевом рынке, даже если сделка прошла вне биржи, с условием, что цена такой сделки существенно не отклоняется от средневзвешенной биржевой котировки того же дня. Налоговыми агентами по НДФЛ будут выступать брокеры и доверительные управляющие, осуществляющие выплаты по операциям с цифровой валютой, иностранными цифровыми правами. При этом для физлиц вводится возможность "сальдирования" - зачета положительного и отрицательного финансового результата по операциям с цифровой валютой и иностранными цифровыми правами в пределах одного налогового периода (без переноса убытков на будущие периоды). Законопроект освобождает от НДС услуги цифровых депозитариев и организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты, а также реализацию беспоставочных иностранных цифровых прав, которые удостоверяют исключительно денежные требования. Данные изменения направлены на синхронизацию действующего законодательства с новым законом "О цифровой валюте и цифровых правах", проект которого в апреле был принят Госдумой в первом чтении. Эти изменения станут следующим шагом в создании комплексной правовой базы для цифровых активов в России, пояснял ранее Минфин.
