Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесли законопроект о налогообложении операций с цифровой валютой - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260430/valyuta-869584440.html
В Госдуму внесли законопроект о налогообложении операций с цифровой валютой
В Госдуму внесли законопроект о налогообложении операций с цифровой валютой - 30.04.2026, ПРАЙМ
В Госдуму внесли законопроект о налогообложении операций с цифровой валютой
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о регулировании налогообложения операций с цифровой валютой и об учете прав на цифровые финансовые активы... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T16:17+0300
2026-04-30T16:17+0300
экономика
россия
финансы
госдума
цфа
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861308501_0:18:3581:2032_1920x0_80_0_0_52332c6963fa077fb48852cc7943cecf.jpg
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о регулировании налогообложения операций с цифровой валютой и об учете прав на цифровые финансовые активы (ЦФА), следует из ее базы данных. Согласно документу, доходы и расходы по операциям с цифровой валютой (за исключением ее майнинга), совершенным в рамках внешнеторговых договоров (например, оплата импорта в криптовалюте), будут учитываться в общей налоговой базе по налогу на прибыль организаций. Иностранные цифровые права для целей налогообложения приравниваются к цифровой валюте. Одновременно вводятся критерии признания долговых ЦФА обращающимися на российском организованном (биржевом) рынке — по аналогии с правилами для ценных бумаг. Компании смогут учитывать в налоговой базе доходы и расходы от выкупа долговых ЦФА, обращающихся на российском биржевом рынке, даже если сделка прошла вне биржи, с условием, что цена такой сделки существенно не отклоняется от средневзвешенной биржевой котировки того же дня. Налоговыми агентами по НДФЛ будут выступать брокеры и доверительные управляющие, осуществляющие выплаты по операциям с цифровой валютой, иностранными цифровыми правами. При этом для физлиц вводится возможность "сальдирования" - зачета положительного и отрицательного финансового результата по операциям с цифровой валютой и иностранными цифровыми правами в пределах одного налогового периода (без переноса убытков на будущие периоды). Законопроект освобождает от НДС услуги цифровых депозитариев и организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты, а также реализацию беспоставочных иностранных цифровых прав, которые удостоверяют исключительно денежные требования. Данные изменения направлены на синхронизацию действующего законодательства с новым законом "О цифровой валюте и цифровых правах", проект которого в апреле был принят Госдумой в первом чтении. Эти изменения станут следующим шагом в создании комплексной правовой базы для цифровых активов в России, пояснял ранее Минфин.
https://1prime.ru/20260430/gosduma-869564618.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861308501_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_eab215a93c6c3b50271edbb4805f9bc7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, госдума, цфа, минфин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Госдума, ЦФА, Минфин
16:17 30.04.2026
 
В Госдуму внесли законопроект о налогообложении операций с цифровой валютой

В Госдуму внесли проект о регулировании налогообложения операций с цифровой валютой

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Здание Государственной думы России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о регулировании налогообложения операций с цифровой валютой и об учете прав на цифровые финансовые активы (ЦФА), следует из ее базы данных.
Согласно документу, доходы и расходы по операциям с цифровой валютой (за исключением ее майнинга), совершенным в рамках внешнеторговых договоров (например, оплата импорта в криптовалюте), будут учитываться в общей налоговой базе по налогу на прибыль организаций. Иностранные цифровые права для целей налогообложения приравниваются к цифровой валюте.
Одновременно вводятся критерии признания долговых ЦФА обращающимися на российском организованном (биржевом) рынке — по аналогии с правилами для ценных бумаг. Компании смогут учитывать в налоговой базе доходы и расходы от выкупа долговых ЦФА, обращающихся на российском биржевом рынке, даже если сделка прошла вне биржи, с условием, что цена такой сделки существенно не отклоняется от средневзвешенной биржевой котировки того же дня.
Налоговыми агентами по НДФЛ будут выступать брокеры и доверительные управляющие, осуществляющие выплаты по операциям с цифровой валютой, иностранными цифровыми правами. При этом для физлиц вводится возможность "сальдирования" - зачета положительного и отрицательного финансового результата по операциям с цифровой валютой и иностранными цифровыми правами в пределах одного налогового периода (без переноса убытков на будущие периоды).
Законопроект освобождает от НДС услуги цифровых депозитариев и организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты, а также реализацию беспоставочных иностранных цифровых прав, которые удостоверяют исключительно денежные требования.
Данные изменения направлены на синхронизацию действующего законодательства с новым законом "О цифровой валюте и цифровых правах", проект которого в апреле был принят Госдумой в первом чтении. Эти изменения станут следующим шагом в создании комплексной правовой базы для цифровых активов в России, пояснял ранее Минфин.
04:22
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыГосдумаЦФАМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала