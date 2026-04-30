Росстандарт ужесточил требования к электронным сигаретам и вейпам - 30.04.2026, ПРАЙМ
Росстандарт ужесточил требования к электронным сигаретам и вейпам
2026-04-30T20:47+0300
бизнес
россия
общество
росстандарт
госдума
20:47 30.04.2026
 
Росстандарт ужесточил требования к электронным сигаретам и вейпам

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ, ужесточающие требования к техническим характеристикам и правилам продажи в России электронных сигарет и вейпов, сообщило ведомство.
"Утверждены изменения в ГОСТ Р 58109-2018 "Жидкости для электронных систем доставки никотина", которые существенно ужесточают требования к продукции, ее характеристикам, оформлению и обращению на рынке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения инициированы и разработаны при участии комитета Госдумы по молодежной политике.
Так, согласно новому ГОСТу, максимальный объем картриджей с жидкостью для курения составляет 2 миллилитра, объем жидкости в одноразовых устройствах для курения - до 10 миллилитров, а флаконов для заправки - до 30 миллилитров.
Срок годности жидкости составляет не более двух лет. Помимо этого, запрещены дополнительные функции курительных устройств, такие как игры, связь и мультимедиа.
Кроме того, в оформлении таких товаров теперь нельзя использовать формы и изображения, ассоциирующиеся с едой, игрушками, людьми, животными или персонажами.
При этом предупреждающие надписи должны занимать не менее 30% упаковки. Уточняется, что для никотинсодержащей продукции это надпись "Никотин вызывает зависимость", а для безникотиновой - "Данный продукт может нанести вред Вашему здоровью".
Также уточняются методы испытаний, включая новый подход к определению объема жидкости.
Девушка у пункта выдачи заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Минпромторг объяснил назначение ГОСТа для ПВЗ и постаматов
14:19
 
