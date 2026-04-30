Росстандарт ужесточил требования к электронным сигаретам и вейпам

2026-04-30T20:47+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ, ужесточающие требования к техническим характеристикам и правилам продажи в России электронных сигарет и вейпов, сообщило ведомство. "Утверждены изменения в ГОСТ Р 58109-2018 "Жидкости для электронных систем доставки никотина", которые существенно ужесточают требования к продукции, ее характеристикам, оформлению и обращению на рынке", - говорится в сообщении. Отмечается, что изменения инициированы и разработаны при участии комитета Госдумы по молодежной политике. Так, согласно новому ГОСТу, максимальный объем картриджей с жидкостью для курения составляет 2 миллилитра, объем жидкости в одноразовых устройствах для курения - до 10 миллилитров, а флаконов для заправки - до 30 миллилитров. Срок годности жидкости составляет не более двух лет. Помимо этого, запрещены дополнительные функции курительных устройств, такие как игры, связь и мультимедиа. Кроме того, в оформлении таких товаров теперь нельзя использовать формы и изображения, ассоциирующиеся с едой, игрушками, людьми, животными или персонажами. При этом предупреждающие надписи должны занимать не менее 30% упаковки. Уточняется, что для никотинсодержащей продукции это надпись "Никотин вызывает зависимость", а для безникотиновой - "Данный продукт может нанести вред Вашему здоровью". Также уточняются методы испытаний, включая новый подход к определению объема жидкости.

