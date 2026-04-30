ВМС Израиля начали перехват судов "Флотилии Сумуда" у Крита - 30.04.2026, ПРАЙМ
ВМС Израиля начали перехват судов "Флотилии Сумуда" у Крита
ВМС Израиля начали перехват судов "Флотилии Сумуда" у Крита - 30.04.2026, ПРАЙМ
ВМС Израиля начали перехват судов "Флотилии Сумуда" у Крита
ВМС Израиля начали перехват судов направляющейся в сектор Газа "Глобальной флотилии Сумуда" недалеко от Крита, сообщает израильский телеканал i24 со ссылкой на... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T02:06+0300
2026-04-30T03:09+0300
общество
израиль
газа
крит
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. ВМС Израиля начали перехват судов направляющейся в сектор Газа "Глобальной флотилии Сумуда" недалеко от Крита, сообщает израильский телеканал i24 со ссылкой на источник в службах безопасности Израиля. Ранее в ночь на четверг объединение активистов сообщило, что экипаж флотилии был вынужден подать сигнал бедствия после того, как к их кораблям приблизились военные катера с вооруженными людьми, назвавшимися израильтянами и угрожавшими им оружием. "Израильский источник в службах безопасности подтвердил, что ВМС Израиля начали перехват "Флотилии Сумуда", направляющейся в сектор Газа, которая в настоящее время находится рядом с Критом", - говорится в сообщении телеканала. Как добавили в Telegram-канале активистов "Флотилии", они уже потеряли связь с 11 своими судами. Флотилия в составе 70 судов из 70 стран с гуманитарной помощью для сектора Газа отправилась в путь из Барселоны 15 апреля. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о санкциях против кампании по сбору средств на финансирование гуманитарной флотилии, они подразумевают возможность конфискации судов и имущества.
израиль
газа
крит
общество , израиль, газа, крит
Общество , ИЗРАИЛЬ, Газа, Крит
02:06 30.04.2026 (обновлено: 03:09 30.04.2026)
 
ВМС Израиля начали перехват судов "Флотилии Сумуда" у Крита

ВМС Израиля начали перехват судов "Глобальной флотилии Сумуда" недалеко от Крита

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. ВМС Израиля начали перехват судов направляющейся в сектор Газа "Глобальной флотилии Сумуда" недалеко от Крита, сообщает израильский телеканал i24 со ссылкой на источник в службах безопасности Израиля.
Ранее в ночь на четверг объединение активистов сообщило, что экипаж флотилии был вынужден подать сигнал бедствия после того, как к их кораблям приблизились военные катера с вооруженными людьми, назвавшимися израильтянами и угрожавшими им оружием.
"Израильский источник в службах безопасности подтвердил, что ВМС Израиля начали перехват "Флотилии Сумуда", направляющейся в сектор Газа, которая в настоящее время находится рядом с Критом", - говорится в сообщении телеканала.
Как добавили в Telegram-канале активистов "Флотилии", они уже потеряли связь с 11 своими судами.
Флотилия в составе 70 судов из 70 стран с гуманитарной помощью для сектора Газа отправилась в путь из Барселоны 15 апреля. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о санкциях против кампании по сбору средств на финансирование гуманитарной флотилии, они подразумевают возможность конфискации судов и имущества.
 
ОбществоИЗРАИЛЬГазаКрит
 
 
