Песков прокомментировал квартальное снижение российского ВВП
2026-04-30T13:06+0300
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ожидаемым процессом квартальное снижение российского ВВП. В среду Минэкономразвития в обзоре "О текущей ситуации в российской экономике" сообщило, что по итогам первого квартала ВВП в России снизился на 0,3%, при этом в марте он вырос на 1,8% в годовом выражении после снижения на 1,1% в феврале и на 1,8% в январе. Журналисты задали Пескову вопрос, как в Кремле воспринимают эти данные. "Об этом шла речь, если вы помните, на экономическом совещании у президента, которое было несколько недель назад. Это ожидаемый процесс", - сказал Песков журналистам. Месяцем ранее министерство оценивало снижение ВВП на 1,5%. Уточнение произошло в основном в связи с пересмотром Росстатом данных по оптовой торговле, указали в Минэкономразвития. В январе экономика России, по уточненным данным, показала спад на 1,8% вместо прежней оценки в 2,1%. По оценке министерства, в месячном выражении ВВП в марте вырос на 1,4% с исключением сезонного фактора (в феврале был рост на 0,3%).
Песков назвал квартальное снижение ВВП в России ожидаемым процессом
