Выручка "Почты России" по МСФО в прошлом году выросла на 0,1% по сравнению с 2024 годом и составила 229,8 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T21:57+0300
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Выручка "Почты России" по МСФО в прошлом году выросла на 0,1% по сравнению с 2024 годом и составила 229,8 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. "Основными точками роста стали развитие электронной почтовой системы – рост на 53%, услуги по выдаче заказов электронной торговли в отделениях (рост в 5,8 раза), предоставление услуг фулфилмента (рост в 3,4 раза), коммерческих логистических услуг (рост в 1,9 раза)", - говорится в сообщении. По итогам 2025 года EBITDA компании составила 3,8 миллиарда рублей. Чистый убыток "Почты России" в 2025 году по МСФО вырос на 36,9% - до 23,4 миллиарда рублей. "Почта России в 2025 году продолжила повышать эффективность управления имущественным комплексом. На открытых торгах реализовано более ста непрофильных активов на общую сумму 8,4 миллиарда рублей", - сказано в отчете компании.
"Почта Россия" в 2025 году нарастила выручку по МСФО на 0,1%, до 229,8 млрд руб
