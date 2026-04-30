https://1prime.ru/20260430/vyruchka-869592946.html

"Почта Россия" в 2025 году нарастила выручку по МСФО на 0,1%

Выручка "Почты России" по МСФО в прошлом году выросла на 0,1% по сравнению с 2024 годом и составила 229,8 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.

2026-04-30T21:57+0300

экономика

бизнес

россия

почта россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/19/865921525_0:252:2958:1916_1920x0_80_0_0_f83b06de455087992f0058aef6b58cde.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Выручка "Почты России" по МСФО в прошлом году выросла на 0,1% по сравнению с 2024 годом и составила 229,8 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. "Основными точками роста стали развитие электронной почтовой системы – рост на 53%, услуги по выдаче заказов электронной торговли в отделениях (рост в 5,8 раза), предоставление услуг фулфилмента (рост в 3,4 раза), коммерческих логистических услуг (рост в 1,9 раза)", - говорится в сообщении. По итогам 2025 года EBITDA компании составила 3,8 миллиарда рублей. Чистый убыток "Почты России" в 2025 году по МСФО вырос на 36,9% - до 23,4 миллиарда рублей. "Почта России в 2025 году продолжила повышать эффективность управления имущественным комплексом. На открытых торгах реализовано более ста непрофильных активов на общую сумму 8,4 миллиарда рублей", - сказано в отчете компании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

