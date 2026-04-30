"Почта Россия" в 2025 году нарастила выручку по МСФО на 0,1% - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260430/vyruchka-869592946.html
"Почта Россия" в 2025 году нарастила выручку по МСФО на 0,1%
Выручка "Почты России" по МСФО в прошлом году выросла на 0,1% по сравнению с 2024 годом и составила 229,8 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. | 30.04.2026, ПРАЙМ
экономика
бизнес
россия
почта россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/19/865921525_0:252:2958:1916_1920x0_80_0_0_f83b06de455087992f0058aef6b58cde.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/19/865921525_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_5a1ba046705d77bc73ebfd5b0c0f2ee0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
21:57 30.04.2026
 
© РИА Новости . Кирилл КаллиниковЛоготип в отделении "Почты России"
Логотип в отделении "Почты России". Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Выручка "Почты России" по МСФО в прошлом году выросла на 0,1% по сравнению с 2024 годом и составила 229,8 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
"Основными точками роста стали развитие электронной почтовой системы – рост на 53%, услуги по выдаче заказов электронной торговли в отделениях (рост в 5,8 раза), предоставление услуг фулфилмента (рост в 3,4 раза), коммерческих логистических услуг (рост в 1,9 раза)", - говорится в сообщении.
По итогам 2025 года EBITDA компании составила 3,8 миллиарда рублей. Чистый убыток "Почты России" в 2025 году по МСФО вырос на 36,9% - до 23,4 миллиарда рублей.
"Почта России в 2025 году продолжила повышать эффективность управления имущественным комплексом. На открытых торгах реализовано более ста непрофильных активов на общую сумму 8,4 миллиарда рублей", - сказано в отчете компании.
Рублевые купюры разного достоинства. - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
21:14
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯПочта России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала