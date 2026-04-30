Курс юаня к рублю на Мосбирже в четверг немного прибавляет

2026-04-30T17:33+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской опять повышается, демонстрируя в течение недели колебательные движения и удерживаясь в четверг выше отметки 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.23 мск повышался на 5 копеек (+0,4%) - до 10,96 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,92-11,01 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 74,94 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 74,82 рубля. Рубль качнулся вниз Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в четверг продолжил маятниковые колебания и после снижения накануне опять прибавляет, удерживаясь выше отметки 10,9 рубля. "Перед длинными выходными давление на рубль могут оказывать ожидания инвесторами возобновления операций Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила, которые наверняка окажутся покупками валюты в ФНБ", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,08% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,21% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.26 мск снижалась на 0,4% - до 110 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 0,6% - до 98,4 пункта. Прогнозы В целом, в последний рабочий день короткой недели для курса сохранит свою актуальность диапазон в 10,85-11,05 рубля за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Несмотря на недавнее снижение ключевой ставки ЦБ РФ, жесткая монетарная политика и сдержанный комментарий регулятора выступают фактором поддержки рубля, так как рынку пришлось пересмотреть прогнозы по скорости снижения ставки, считает Никита Бредихин из Go Invest. "Исходя из этого, мы ожидаем продолжение бокового тренда и сохранения курса доллара в диапазоне 74-76 рублей и курса юаня в диапазоне 10,9-11,2 рубля в ближайшие одну-полторы недели", - добавляет он.

