Курс юаня на Мосбирже вырос в четверг - 30.04.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже вырос в четверг
Курс юаня на Мосбирже вырос в четверг - 30.04.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже вырос в четверг
Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг опять вырос, удерживаясь преимущественно ниже отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T21:39+0300
2026-04-30T21:39+0300
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг опять вырос, удерживаясь преимущественно ниже отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 7 копеек и составил 10,98 рубля. Курсовой коридор составил 10,92-11,01 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 75,07 рубля. За апрель юань упал на 76 копеек, диапазон колебаний при этом составил 10,88-11,81 рубля. Рубль качнулся вниз Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в четверг продолжил маятниковые колебания и после снижения накануне опять прибавлял, удерживаясь ниже отметки 11 рублей. "На завершающейся неделе волатильность на валютном рынке снизилась. Юань продолжил преимущественно проторговывать нижнюю часть текущего целевого диапазона 10,8-11,3 рубля. Торговые обороты на Московской бирже удерживались на хорошем уровне, несмотря на завершение налогового периода - сказывалось давление продаж со стороны экспортеров в условиях развития ралли нефтяных котировок", - комментируют аналитики ПСБ. Стоимость нефти к 21.23 мск снижалась на 0,6%, до 109,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,8%, до 98,1 пункта. Прогнозы Объем возобновляемых Минфином покупок валюты в ФНБ оценивается в 300-500 миллиардов рублей в эквиваленте за месяц, отмечает Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". "Однако даже при таких покупках валюты рубль не ослабеет быстро. Отложенные продажи будут реализовываться в течение мая и части июня. Прогноз на понедельник по юаню: 10,89-11,15 рубля, по доллару: 74,68-76,14 рубля", - добавляет она. По оценкам Алексея Корнилова из "ВТБ Мои Инвестиции", средний по текущему году курс может составить 81 рубль за доллар. "Ожидаем плавное ослабление рубля, которому могут способствовать накопленная инфляция и восстановление операций на валютном рынке по бюджетному правилу", - добавляет он.
рынок, торги, сша, мосбиржа, псб, минфин
Экономика, Рынок, Торги, США, Мосбиржа, ПСБ, Минфин
21:39 30.04.2026
 
Курс юаня на Мосбирже вырос в четверг

Курс юаня на Мосбирже в четверг вырос, оставшись ниже 11 рублей

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг опять вырос, удерживаясь преимущественно ниже отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 7 копеек и составил 10,98 рубля. Курсовой коридор составил 10,92-11,01 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 75,07 рубля.
За апрель юань упал на 76 копеек, диапазон колебаний при этом составил 10,88-11,81 рубля.
Рубль качнулся вниз
Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в четверг продолжил маятниковые колебания и после снижения накануне опять прибавлял, удерживаясь ниже отметки 11 рублей.
"На завершающейся неделе волатильность на валютном рынке снизилась. Юань продолжил преимущественно проторговывать нижнюю часть текущего целевого диапазона 10,8-11,3 рубля. Торговые обороты на Московской бирже удерживались на хорошем уровне, несмотря на завершение налогового периода - сказывалось давление продаж со стороны экспортеров в условиях развития ралли нефтяных котировок", - комментируют аналитики ПСБ.
Стоимость нефти к 21.23 мск снижалась на 0,6%, до 109,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,8%, до 98,1 пункта.
Прогнозы
Объем возобновляемых Минфином покупок валюты в ФНБ оценивается в 300-500 миллиардов рублей в эквиваленте за месяц, отмечает Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций".
"Однако даже при таких покупках валюты рубль не ослабеет быстро. Отложенные продажи будут реализовываться в течение мая и части июня. Прогноз на понедельник по юаню: 10,89-11,15 рубля, по доллару: 74,68-76,14 рубля", - добавляет она.
По оценкам Алексея Корнилова из "ВТБ Мои Инвестиции", средний по текущему году курс может составить 81 рубль за доллар. "Ожидаем плавное ослабление рубля, которому могут способствовать накопленная инфляция и восстановление операций на валютном рынке по бюджетному правилу", - добавляет он.
