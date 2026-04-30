Юань на Мосбирже притормозил перед длинными выходными немного ниже 11 руб - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260430/yuan-869595497.html
Юань на Мосбирже притормозил перед длинными выходными немного ниже 11 руб
рынок
рф
китай
оаэ
антон силуанов
минфин
фнб
сбербанк
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869595497.jpg?1777581871
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Дмитрий Майоров
https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg
Дмитрий Майоров
https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
Все материалы
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся укороченной рабочей неделе, как и ожидалось, стабилизировался около ключевого уровня 11 рублей и в итоге остался немного ниже нее.
При этом, снижение курса юаня отмечалось два дня на прошлой неделе, а повышение – тоже два. Волатильность снизилась по сравнению с предыдущей неделей. Диапазон колебаний за исследуемый период составил 10,88-11,02 рубля за юань, то есть валюта КНР осталась около минимума с 30 января. Китайская валюта после пяти недель падения практически не изменилась за шестую неделю.
Рубль продолжил получать поддержку от низкого спроса на валюту из-за малой активности импортеров. Пик апрельской уплаты налогов также требовал от экспортеров усиленных продаж валюты.
При этом заявление Минфина РФ о планах возврата с покупками валюты на рынок в ФНБ по бюджетному правилу не оказывало влияния. Отсутствие спекулятивного капитала на нынешнем российском валютном рынке вызывает его инертность к ожиданиям значимых событий, поскольку игроки рынка ждут начала реальных покупок и не торгуют ожидания.
Юаневая ставка денежного рынка к завершению недели составила +0,08% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,19% неделей ранее. Диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,08 - +0,29%, вернувшись к околонулевым значениям.
В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю не изменился и составил 10,98 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ опустился на 73 копейки до 74,80 рубля, а евро – поднялся на 36 копеек до 88,64 рубля.
Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 8,3 тысячи рублей, против 7,9 тысячи неделей ранее, оставаясь аномально высокой на фоне Ближневосточного кризиса.
Рубль в боковике
Рубль перед первыми длинными майскими выходными совершал маятниковые курсовые движения с малой амплитудой, консолидируясь около ключевого уровня 11 рублей, оставаясь преимущественно ниже него.
Игроки рынка оценивали новости. В частности, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что ожидает во второй половине года продолжения тенденции к ослаблению рубля, прогнозирует диапазон 80-90 рублей за доллар. В третьем квартале топ-менеджер ожидает 80-85 рублей, в четвертом - 85-90 рублей за доллар.
Также участники рынка обратили внимание на слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что его ведомство не планирует весной вносить поправки в закон о бюджете 2026-2028 годов, но намерено обратиться в парламент за возможностью уточнения бюджета и отдельных его параметров в рамках полномочий правительства.
Игроки рынка обратили внимание и на слова главы Минфина Антона Силуанова о том, что действующие темпы снижения цены отсечения по нефти в бюджетном правиле неактуальны. Видимо, цена с текущих 59 долларов за баррель будет двигаться вниз быстрее, чем по 1 доллару в год. Это негатив для рубля, поскольку приведет к бОльшим покупкам валюты или к меньшим ее продажам при работе Минфина со средствами ФНБ.
Прогнозы
Завершение недели курс юаня к рублю провел, продолжая колебаться около круглого уровня 11 рублей.
Участники рынка услышали слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из ОПЕК означает, что страна будет выходить на рынок нефти с тем объемом добычи, который может произвести. В этой ситуации Россия должна иметь запас прочности бюджета на случай колебания нефтяных цен, добавил он.
Объемы покупки валюты Минфином РФ, которые он огласит на следующей неделе, могут составить 300-500 миллиардов рублей в эквиваленте за месяц. Это может оказать давление на рубль.
В итоге, курс юаня на Мосбирже в начале мая может подняться выше психологического уровня 11 рублей, который станет теперь уровнем поддержки.
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала