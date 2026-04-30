Юань на Мосбирже притормозил перед длинными выходными немного ниже 11 руб

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся укороченной рабочей неделе, как и ожидалось, стабилизировался около ключевого уровня 11 рублей и в итоге остался немного ниже нее.При этом, снижение курса юаня отмечалось два дня на прошлой неделе, а повышение – тоже два. Волатильность снизилась по сравнению с предыдущей неделей. Диапазон колебаний за исследуемый период составил 10,88-11,02 рубля за юань, то есть валюта КНР осталась около минимума с 30 января. Китайская валюта после пяти недель падения практически не изменилась за шестую неделю.Рубль продолжил получать поддержку от низкого спроса на валюту из-за малой активности импортеров. Пик апрельской уплаты налогов также требовал от экспортеров усиленных продаж валюты.При этом заявление Минфина РФ о планах возврата с покупками валюты на рынок в ФНБ по бюджетному правилу не оказывало влияния. Отсутствие спекулятивного капитала на нынешнем российском валютном рынке вызывает его инертность к ожиданиям значимых событий, поскольку игроки рынка ждут начала реальных покупок и не торгуют ожидания.Юаневая ставка денежного рынка к завершению недели составила +0,08% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,19% неделей ранее. Диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,08 - +0,29%, вернувшись к околонулевым значениям.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю не изменился и составил 10,98 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ опустился на 73 копейки до 74,80 рубля, а евро – поднялся на 36 копеек до 88,64 рубля.Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 8,3 тысячи рублей, против 7,9 тысячи неделей ранее, оставаясь аномально высокой на фоне Ближневосточного кризиса.Рубль в боковикеРубль перед первыми длинными майскими выходными совершал маятниковые курсовые движения с малой амплитудой, консолидируясь около ключевого уровня 11 рублей, оставаясь преимущественно ниже него.Игроки рынка оценивали новости. В частности, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что ожидает во второй половине года продолжения тенденции к ослаблению рубля, прогнозирует диапазон 80-90 рублей за доллар. В третьем квартале топ-менеджер ожидает 80-85 рублей, в четвертом - 85-90 рублей за доллар.Также участники рынка обратили внимание на слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что его ведомство не планирует весной вносить поправки в закон о бюджете 2026-2028 годов, но намерено обратиться в парламент за возможностью уточнения бюджета и отдельных его параметров в рамках полномочий правительства.Игроки рынка обратили внимание и на слова главы Минфина Антона Силуанова о том, что действующие темпы снижения цены отсечения по нефти в бюджетном правиле неактуальны. Видимо, цена с текущих 59 долларов за баррель будет двигаться вниз быстрее, чем по 1 доллару в год. Это негатив для рубля, поскольку приведет к бОльшим покупкам валюты или к меньшим ее продажам при работе Минфина со средствами ФНБ.ПрогнозыЗавершение недели курс юаня к рублю провел, продолжая колебаться около круглого уровня 11 рублей.Участники рынка услышали слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из ОПЕК означает, что страна будет выходить на рынок нефти с тем объемом добычи, который может произвести. В этой ситуации Россия должна иметь запас прочности бюджета на случай колебания нефтяных цен, добавил он.Объемы покупки валюты Минфином РФ, которые он огласит на следующей неделе, могут составить 300-500 миллиардов рублей в эквиваленте за месяц. Это может оказать давление на рубль.В итоге, курс юаня на Мосбирже в начале мая может подняться выше психологического уровня 11 рублей, который станет теперь уровнем поддержки.

