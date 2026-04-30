Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Героический лидер". Журналист высмеял Залужного за слова о выдуманном сыне - 30.04.2026, ПРАЙМ
"Героический лидер". Журналист высмеял Залужного за слова о выдуманном сыне
"Героический лидер". Журналист высмеял Залужного за слова о выдуманном сыне
"Героический лидер". Журналист высмеял Залужного за слова о выдуманном сыне

Боуз: Залужный выдумал себе сына

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в социальной сети Х бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Лондоне Валерия Залужного за выдумки о несуществующих родственниках.
"Героический" бывший лидер армии диктатора Зеленского Залужный (который привел ВСУ к самым крупным поражениям) обещал Своему Сыну и Сыну Сынов вернуть все <…> территории. Проблема в том, что у него нет сыновей. Всего две дочери, живущие в роскоши в Лондоне вместе с женой", — отметил бывший главком.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что пауза в трехсторонних переговорах по Украине обусловлена тем, что США сосредоточены на ближневосточных вопросах. Песков также подчеркивал, что Кремль надеется на возобновление переговоров по Украине после согласования расписания всех участников, особенно американской стороны. Предыдущий раунд переговоров Россия — США — Украина прошел в Женеве 17-18 февраля.
Песков заявлял, что Владимир Зеленский должен уже сегодня должен принять решение о выводе украинских сил с территории Донбасса за административные границы ДНР.
"Делают невозможным": Залужный резко высказался о ударах ВС России
