"Это абсурд": на Западе забили тревогу из-за решения по России - 30.04.2026, ПРАЙМ
"Это абсурд": на Западе забили тревогу из-за решения по России
"Это абсурд": на Западе забили тревогу из-за решения по России - 30.04.2026, ПРАЙМ
"Это абсурд": на Западе забили тревогу из-за решения по России
Отказ от переговоров с Россией может привести Европу к катастрофическим последствиям, отметил профессор Гленн Диесен из Университета Юго-Восточной Норвегии в... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T07:34+0300
2026-04-30T07:34+0300
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Отказ от переговоров с Россией может привести Европу к катастрофическим последствиям, отметил профессор Гленн Диесен из Университета Юго-Восточной Норвегии в беседе с Джорджем Гэллоуэем на его YouTube-канале."Позади нас были американцы, что делало нас немного смелее. Теперь и они отступают. В данный момент нам реально стоит попытаться найти компромисс с Россией. Вместо этого мы компенсируем это эскалацией. &lt;…&gt; Мы сейчас движемся к масштабной катастрофе", — сказал он.Он подчеркнул, что нынешнее поколение политиков в Европе, оторванное от реальности, представляет собой настоящую угрозу для континента. Диесен убежден, что такая недальновидность может стать опасной для западной цивилизации в целом."Идея о том, что мы собираемся победить крупнейшую в мире ядерную державу — это абсурд!", — резюмировал Диесен.Ранее президент Владимир Путин в интервью телеканалу India Today заявил, что западные страны начали войну против России, используя украинских националистов. По его словам, московская сторона лишь пытается завершить этот конфликт, начатый деструктивными внешними силами.Министр иностранных дел Сергей Лавров также отметил, что Европа подстрекает Владимира Зеленского к продолжению войны с Россией, однако для этого не хватает ресурсов, и они вынуждены стремиться к ограблению России.
запад
европа
"Это абсурд": на Западе забили тревогу из-за решения по России

Профессор Диесен: отказ от диалога с Москвой ведет Запад к катастрофе

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Отказ от переговоров с Россией может привести Европу к катастрофическим последствиям, отметил профессор Гленн Диесен из Университета Юго-Восточной Норвегии в беседе с Джорджем Гэллоуэем на его YouTube-канале.
"Позади нас были американцы, что делало нас немного смелее. Теперь и они отступают. В данный момент нам реально стоит попытаться найти компромисс с Россией. Вместо этого мы компенсируем это эскалацией. <…> Мы сейчас движемся к масштабной катастрофе", — сказал он.
Он подчеркнул, что нынешнее поколение политиков в Европе, оторванное от реальности, представляет собой настоящую угрозу для континента. Диесен убежден, что такая недальновидность может стать опасной для западной цивилизации в целом.
"Идея о том, что мы собираемся победить крупнейшую в мире ядерную державу — это абсурд!", — резюмировал Диесен.
Ранее президент Владимир Путин в интервью телеканалу India Today заявил, что западные страны начали войну против России, используя украинских националистов. По его словам, московская сторона лишь пытается завершить этот конфликт, начатый деструктивными внешними силами.
Министр иностранных дел Сергей Лавров также отметил, что Европа подстрекает Владимира Зеленского к продолжению войны с Россией, однако для этого не хватает ресурсов, и они вынуждены стремиться к ограблению России.
Владимир ПутинСергей ЛавровВладимир ЗеленскийЗАПАДЕВРОПАОбществоМировая экономика
 
 
