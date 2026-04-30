https://1prime.ru/20260430/zapad-869567923.html
"Это абсурд": на Западе забили тревогу из-за решения по России
Отказ от переговоров с Россией может привести Европу к катастрофическим последствиям, отметил профессор Гленн Диесен из Университета Юго-Восточной Норвегии в...
2026-04-30T07:34+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863429565_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6918237c4672e59be7ee21332fd92e0.jpg
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Отказ от переговоров с Россией может привести Европу к катастрофическим последствиям, отметил профессор Гленн Диесен из Университета Юго-Восточной Норвегии в беседе с Джорджем Гэллоуэем на его YouTube-канале."Позади нас были американцы, что делало нас немного смелее. Теперь и они отступают. В данный момент нам реально стоит попытаться найти компромисс с Россией. Вместо этого мы компенсируем это эскалацией. <…> Мы сейчас движемся к масштабной катастрофе", — сказал он.Он подчеркнул, что нынешнее поколение политиков в Европе, оторванное от реальности, представляет собой настоящую угрозу для континента. Диесен убежден, что такая недальновидность может стать опасной для западной цивилизации в целом."Идея о том, что мы собираемся победить крупнейшую в мире ядерную державу — это абсурд!", — резюмировал Диесен.Ранее президент Владимир Путин в интервью телеканалу India Today заявил, что западные страны начали войну против России, используя украинских националистов. По его словам, московская сторона лишь пытается завершить этот конфликт, начатый деструктивными внешними силами.Министр иностранных дел Сергей Лавров также отметил, что Европа подстрекает Владимира Зеленского к продолжению войны с Россией, однако для этого не хватает ресурсов, и они вынуждены стремиться к ограблению России.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863429565_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7da09ab5e7671be64eab82607473abd0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Профессор Диесен: отказ от диалога с Москвой ведет Запад к катастрофе