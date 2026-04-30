https://1prime.ru/20260430/zarplaty-869564184.html

Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России

2026-04-30T03:48+0300

бизнес

общество

экономика

москва

иркутск

уфа

superjob

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869564184.jpg?1777513619

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Самую высокую зарплату в России в марте-апреле потенциальные работодатели предлагали стоматологу-ортопеду в Иркутске и руководителю строительного проекта в Москве – от полумиллиона рублей в месяц, показал анализ базы вакансий, который компания SuperJob провела для РИА Новости. "Вакансии на полную занятость в марте-апреле 2026 года с высокими зарплатными предложениями: стоматолог-ортопед, Иркутск - от 500 тысяч рублей в месяц, руководитель строительного проекта, Москва - от 500 тысяч рублей в месяц", - рассказали в SuperJob. Также щедрые зарплатные предложения были у потенциальных соискателей на должность консультирующего хирурга-имплантолога в Уфе – от 400 тысяч рублей в месяц, а разработчику на языке Python в Москве предлагали 350 – 500 тысяч рублей в месяц.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

