Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России - 30.04.2026, ПРАЙМ
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России
2026-04-30T03:48+0300
2026-04-30T04:46+0300
03:48 30.04.2026 (обновлено: 04:46 30.04.2026)
 
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России

РИА Новости: самую высокую зарплату предлагали стоматологу-ортопеду в Иркутске

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Самую высокую зарплату в России в марте-апреле потенциальные работодатели предлагали стоматологу-ортопеду в Иркутске и руководителю строительного проекта в Москве – от полумиллиона рублей в месяц, показал анализ базы вакансий, который компания SuperJob провела для РИА Новости.
"Вакансии на полную занятость в марте-апреле 2026 года с высокими зарплатными предложениями: стоматолог-ортопед, Иркутск - от 500 тысяч рублей в месяц, руководитель строительного проекта, Москва - от 500 тысяч рублей в месяц", - рассказали в SuperJob.
Также щедрые зарплатные предложения были у потенциальных соискателей на должность консультирующего хирурга-имплантолога в Уфе – от 400 тысяч рублей в месяц, а разработчику на языке Python в Москве предлагали 350 – 500 тысяч рублей в месяц.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
