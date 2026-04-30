Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России - 30.04.2026, ПРАЙМ
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России
Самую высокую зарплату в России в марте-апреле потенциальные работодатели предлагали стоматологу-ортопеду в Иркутске и руководителю строительного проекта в... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T03:48+0300
2026-04-30T03:48+0300
2026-04-30T04:46+0300
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Самую высокую зарплату в России в марте-апреле потенциальные работодатели предлагали стоматологу-ортопеду в Иркутске и руководителю строительного проекта в Москве – от полумиллиона рублей в месяц, показал анализ базы вакансий, который компания SuperJob провела для РИА Новости. "Вакансии на полную занятость в марте-апреле 2026 года с высокими зарплатными предложениями: стоматолог-ортопед, Иркутск - от 500 тысяч рублей в месяц, руководитель строительного проекта, Москва - от 500 тысяч рублей в месяц", - рассказали в SuperJob. Также щедрые зарплатные предложения были у потенциальных соискателей на должность консультирующего хирурга-имплантолога в Уфе – от 400 тысяч рублей в месяц, а разработчику на языке Python в Москве предлагали 350 – 500 тысяч рублей в месяц.
москва
иркутск
уфа
бизнес, общество , москва, иркутск, уфа, superjob
Бизнес, Общество , Экономика, МОСКВА, Иркутск, Уфа, SuperJob
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России
РИА Новости: самую высокую зарплату предлагали стоматологу-ортопеду в Иркутске
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Самую высокую зарплату в России в марте-апреле потенциальные работодатели предлагали стоматологу-ортопеду в Иркутске и руководителю строительного проекта в Москве – от полумиллиона рублей в месяц, показал анализ базы вакансий, который компания SuperJob провела для РИА Новости.
"Вакансии на полную занятость в марте-апреле 2026 года с высокими зарплатными предложениями: стоматолог-ортопед, Иркутск - от 500 тысяч рублей в месяц, руководитель строительного проекта, Москва - от 500 тысяч рублей в месяц", - рассказали в SuperJob.
Также щедрые зарплатные предложения были у потенциальных соискателей на должность консультирующего хирурга-имплантолога в Уфе – от 400 тысяч рублей в месяц, а разработчику на языке Python в Москве предлагали 350 – 500 тысяч рублей в месяц.