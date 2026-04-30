"Вынужден проглотить": на Западе рассказали об ударе Мерца по Зеленскому - 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T07:28+0300

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Вынужденный принять критику канцлера Германии Фридриха Мерца по поводу маловероятности быстрого присоединения Украины к ЕС, Владимир Зеленский столкнулся с неприятной реальностью, пишет итальянское издание AntiDiplomatico."Зеленский теперь вынужден проглотить то, что сказал Мерц о нереалистичности вступления Украины в ЕС в ближайшие годы", — говорится в публикации.По словам автора, заявления канцлера стали ударом по стратегии украинского лидера в отношении Евросоюза, несмотря на его старания игнорировать требования Брюсселя, ожидая окончательной даты присоединения Украины к ЕС.На прошлой неделе Мерц выступил против немедленного членства Украины в ЕС, заметив, что территориальные уступки Киева будут связаны с перспективами присоединения к блоку.Ранее Владимир Зеленский настаивал на вступлении Украины в ЕС в 2027 году, однако европейские лидеры не раз подчеркивали, что украинское законодательство не соответствует европейским стандартам и что важнейшим условием для рассмотрения членства страны являются значительные реформы.

