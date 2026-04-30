Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вынужден проглотить": на Западе рассказали об ударе Мерца по Зеленскому - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260430/zelenskiy-869567342.html
"Вынужден проглотить": на Западе рассказали об ударе Мерца по Зеленскому
"Вынужден проглотить": на Западе рассказали об ударе Мерца по Зеленскому - 30.04.2026, ПРАЙМ
"Вынужден проглотить": на Западе рассказали об ударе Мерца по Зеленскому
Вынужденный принять критику канцлера Германии Фридриха Мерца по поводу маловероятности быстрого присоединения Украины к ЕС, Владимир Зеленский столкнулся с... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T07:28+0300
2026-04-30T07:28+0300
фридрих мерц
ес
владимир зеленский
украина
запад
германия
общество
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Вынужденный принять критику канцлера Германии Фридриха Мерца по поводу маловероятности быстрого присоединения Украины к ЕС, Владимир Зеленский столкнулся с неприятной реальностью, пишет итальянское издание AntiDiplomatico."Зеленский теперь вынужден проглотить то, что сказал Мерц о нереалистичности вступления Украины в ЕС в ближайшие годы", — говорится в публикации.По словам автора, заявления канцлера стали ударом по стратегии украинского лидера в отношении Евросоюза, несмотря на его старания игнорировать требования Брюсселя, ожидая окончательной даты присоединения Украины к ЕС.На прошлой неделе Мерц выступил против немедленного членства Украины в ЕС, заметив, что территориальные уступки Киева будут связаны с перспективами присоединения к блоку.Ранее Владимир Зеленский настаивал на вступлении Украины в ЕС в 2027 году, однако европейские лидеры не раз подчеркивали, что украинское законодательство не соответствует европейским стандартам и что важнейшим условием для рассмотрения членства страны являются значительные реформы.
украина
запад
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фридрих мерц, ес, владимир зеленский, украина, запад, германия, общество , мировая экономика
Фридрих Мерц, ЕС, Владимир Зеленский, УКРАИНА, ЗАПАД, ГЕРМАНИЯ, Общество , Мировая экономика
07:28 30.04.2026
 
"Вынужден проглотить": на Западе рассказали об ударе Мерца по Зеленскому

AD: Зеленский вынужден смириться с позицией Мерца относительно присоединения Киева к ЕС

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Вынужденный принять критику канцлера Германии Фридриха Мерца по поводу маловероятности быстрого присоединения Украины к ЕС, Владимир Зеленский столкнулся с неприятной реальностью, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
"Зеленский теперь вынужден проглотить то, что сказал Мерц о нереалистичности вступления Украины в ЕС в ближайшие годы", — говорится в публикации.
По словам автора, заявления канцлера стали ударом по стратегии украинского лидера в отношении Евросоюза, несмотря на его старания игнорировать требования Брюсселя, ожидая окончательной даты присоединения Украины к ЕС.
На прошлой неделе Мерц выступил против немедленного членства Украины в ЕС, заметив, что территориальные уступки Киева будут связаны с перспективами присоединения к блоку.
Ранее Владимир Зеленский настаивал на вступлении Украины в ЕС в 2027 году, однако европейские лидеры не раз подчеркивали, что украинское законодательство не соответствует европейским стандартам и что важнейшим условием для рассмотрения членства страны являются значительные реформы.
Фридрих МерцЕСВладимир ЗеленскийУКРАИНАЗАПАДГЕРМАНИЯОбществоМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала