Новое заявление Зеленского шокировало журналиста

Боуз осудил критику Зеленского в адрес Вэнса из-за его позиции по Украине
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике слова Владимира Зеленского о вице-президенте США Джее Ди Вэнсе.
"Он выдает желаемое за действительное или кусает руку, которая его кормит?" — написал Боуз в соцсети X.
Вчера глава киевского режима обвинил Вэнса за то, что если тот выступает против накачивания Украины оружием и деньгами, то он помогает России.
Вице-президент США 15 апреля в ходе мероприятии Turning Point USA в Университете Джорджии подтвердил свою неизменную позицию относительно необходимости прекращения финансовой помощи Киеву, подчеркнув, что Вашингтону не следует спонсировать этот конфликт.
По словам политика, одним из успехов администрации президента Дональда Трампа стало решение о прекращении закупок и поставок вооружения для Украины. Вэнс подчеркнул, что больше всего он гордится именно этим достижением.
