"Положить конец". На Западе раскрыли, какой удар Иран нанес Зеленскому

2026-04-30T23:45+0300

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Военные действия на Ближнем Востоке осложняют процесс мирных переговоров касательно Украины, заявил Владимир Зеленский в беседе с агентством Bloomberg по телефону. "Зеленский подчеркнул, что Украина находится в неопределенной ситуации, ожидая возобновления мирных переговоров, которые могут завершить конфликт. Основным препятствием стало отвлечение внимания на конфликт в Иране", — значится в публикации. По словам главы Киева, все зависит от развития событий на Ближнем Востоке. В начале апреля Зеленский информировал о паузе в переговорном процессе из-за обстановки на Ближнем Востоке. В данный момент, уточнил он, Киев продолжает обсуждать с Соединенными Штатами гарантии безопасности, но пока без окончательного решения. Конкретные даты и формат будущей встречи Зеленский также не сообщил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявил о паузе в переговорах по Украине, так как США сосредоточились на других вопросах. Вскоре он добавил, что Россия ожидает нового раунда переговоров, но место и время проведения пока не определены. С начала года с участием делегаций России и Украины, а также США было проведено три раунда переговоров. Последние встречи прошли в Женеве 17-18 февраля.

