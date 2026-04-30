"Это импичмент". В Киеве раскрыли правду о состоянии Зеленского - 30.04.2026, ПРАЙМ
"Это импичмент". В Киеве раскрыли правду о состоянии Зеленского
Новые сведения НАБУ о коррупционных схемах среди украинских властей показывают, что Владимир Зеленский может использовать конфликт с Россией для личной наживы,... | 30.04.2026, ПРАЙМ
23:49 30.04.2026
 
"Это импичмент". В Киеве раскрыли правду о состоянии Зеленского

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Новые сведения НАБУ о коррупционных схемах среди украинских властей показывают, что Владимир Зеленский может использовать конфликт с Россией для личной наживы, сообщила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в сети Х.
"В украинскую компанию по производству беспилотников, которую поддерживают друзья Владимира Зеленского, могли поступить семь миллиардов долларов. Из этой суммы 20 процентов — почти полтора миллиарда долларов — предположительно должны были стать чистым доходом для его близких и министров, назначенных лично им. В настоящий момент на Украине политики открыто обсуждают вопрос об импичменте Зеленского", — написала она.
По словам Мендель, из 90 миллиардов евро, которые Европейский союз выделяет Украине в виде кредита, первый транш предназначен для производства беспилотников. Однако здесь рассматривается не защита страны, а эскалация конфликта, подчеркнула она.
"Моя страна погибает ради того, чтобы один человек и его окружение могли обогатиться до бесстыдства. Если вы находитесь на Украине, вы уже знаете, что в правительстве Зеленского нет ничего демократического. Этот конфликт — единственное, что удерживает его у власти и приносит ему доход. С установлением мира все это исчезнет. Речь идет о разрушении целой нации", — резюмировала она.
В среду издание "Украинская правда" опубликовало новые факты расследования коррупции, проведенного Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).
Фигурант дела о коррупции, бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с бывшим министром обороны Украины, ныне секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым многомиллионные оборонные контракты.
В частности, речь шла о производственной компании ударных дронов Fire Point, одним из владельцев которой может быть Миндич. Указывается, что компания получает крупные контракты от Министерства обороны, но бизнесмен жалуется Умерову на недостаток финансирования и требует решения вопроса с поставками бронежилетов, которые государство отвергает из-за их низкого качества. Умеров против не возражает.
Кроме того, издание обнародовало разговор Миндича с другом Зеленского и его бывшим первым помощником Сергеем Шефиром, датированный летом 2025 года. На основе их беседы "Украинская правда" заключает, что депутаты из фракции "Слуга народа" Юрий Кисель и Александр Сова передают Шефиру половину своих доходов.
 
