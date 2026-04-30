В Авачинской губе ввели три цветные зоны из-за угрозы диверсий - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260430/zona-869565852.html
В Авачинской губе ввели три цветные зоны из-за угрозы диверсий
2026-04-30T05:46+0300
экономика
общество
россия
камчатский край
фсб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869565852.jpg?1777517210
камчатский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Военно-морская база Петропавловск-Камчатский ввела три цветные зоны в Авачинской губе

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 апр – РИА Новости. Военно-морская база Петропавловск-Камчатский с 11 апреля ввела в Авачинской губе три цветные зоны с разным режимом плавания, а также ночной запрет на движение всех судов, катеров и маломерных плавсредств из-за угрозы диверсий, сообщается на сайте правительства Камчатского края.
"С целью упорядочивания совместных действий сил федеральных органов исполнительной власти, капитана и Администрации морского порта Петропавловска-Камчатского и капитанов судов, катеров, маломерных плавсредств в Авачинской губе установить зоны: "красная" – зона применения оружия на поражение силами ВМФ и Пограничного управления ФСБ, "жёлтая" – зона предупреждения, в которой плавание запрещено, и "зелёная" – режим плавания соответствует Правилам", – говорится в приказе старшего морского начальника — командующего войсками и силами на северо-востоке вице-адмирала А. Юлдашева, размещенном на сайте правительства региона.
Как следует из документа, в "красной" зоне (бухты Крашенинникова, Богатырёвка, Ильичева, часть Раковой и Завойко) военные и пограничники имеют право применять оружие на поражение. В "жёлтой" зоне — полосе шириной от 1,2 до 5 кабельтовых вокруг "красной" — плавание запрещено. При попадании туда судно сначала предупреждают по радио, сигнальными ракетами и сиреной. Если не реагирует — делают предупредительные выстрелы по курсу. При игнорировании и заходе в "красную" зону стреляют на поражение.
Кроме того, ежедневно с 23:00 до 06:00 движение всех плавсредств в Авачинской губе полностью запрещено. Исключения — только по согласованию со старшим морским начальником через оперативного дежурного.
Досмотр судов проводят пограничники при получении информации об угрозе диверсий. Прежние приказы от 20 и 26 июня 2025 года утратили силу.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала