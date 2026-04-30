В Авачинской губе ввели три цветные зоны из-за угрозы диверсий

В Авачинской губе ввели три цветные зоны из-за угрозы диверсий - 30.04.2026, ПРАЙМ

В Авачинской губе ввели три цветные зоны из-за угрозы диверсий

П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 апр – РИА Новости. Военно-морская база Петропавловск-Камчатский с 11 апреля ввела в Авачинской губе три цветные зоны с разным режимом...

2026-04-30T05:46+0300

2026-04-30T05:46+0300

2026-04-30T05:46+0300

П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 апр – РИА Новости. Военно-морская база Петропавловск-Камчатский с 11 апреля ввела в Авачинской губе три цветные зоны с разным режимом плавания, а также ночной запрет на движение всех судов, катеров и маломерных плавсредств из-за угрозы диверсий, сообщается на сайте правительства Камчатского края. "С целью упорядочивания совместных действий сил федеральных органов исполнительной власти, капитана и Администрации морского порта Петропавловска-Камчатского и капитанов судов, катеров, маломерных плавсредств в Авачинской губе установить зоны: "красная" – зона применения оружия на поражение силами ВМФ и Пограничного управления ФСБ, "жёлтая" – зона предупреждения, в которой плавание запрещено, и "зелёная" – режим плавания соответствует Правилам", – говорится в приказе старшего морского начальника — командующего войсками и силами на северо-востоке вице-адмирала А. Юлдашева, размещенном на сайте правительства региона. Как следует из документа, в "красной" зоне (бухты Крашенинникова, Богатырёвка, Ильичева, часть Раковой и Завойко) военные и пограничники имеют право применять оружие на поражение. В "жёлтой" зоне — полосе шириной от 1,2 до 5 кабельтовых вокруг "красной" — плавание запрещено. При попадании туда судно сначала предупреждают по радио, сигнальными ракетами и сиреной. Если не реагирует — делают предупредительные выстрелы по курсу. При игнорировании и заходе в "красную" зону стреляют на поражение. Кроме того, ежедневно с 23:00 до 06:00 движение всех плавсредств в Авачинской губе полностью запрещено. Исключения — только по согласованию со старшим морским начальником через оперативного дежурного. Досмотр судов проводят пограничники при получении информации об угрозе диверсий. Прежние приказы от 20 и 26 июня 2025 года утратили силу.

камчатский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, камчатский край, фсб