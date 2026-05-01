Названы самые популярные у туристов небольшие города в России
Среди небольших туристических российских городов самыми популярными за последние три года были Владимир, Переславль-Залесский и Сортавала, рассказали РИА... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T14:52+0300
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Среди небольших туристических российских городов самыми популярными за последние три года были Владимир, Переславль-Залесский и Сортавала, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "Наиболее востребованными направлениями по купленным билетам стали Владимир, Переславль-Залесский, Сортавала, Арзамас, Кинешма, Ростов Великий, Сергиев Посад, Коломна, Суздаль и Старая Русса", - выяснили аналитики сервиса, проанализировав спрос на поездки в небольшие туристические города России за последние три года. На поезде чаще всего едут в Арзамас (93% от всех туристов), Коломну (89%), Ростов Великий (81%), Сергиев Посад (87%) и Сортавалу (87%). "Во Владимир приезжают на железнодорожном транспорте (69%) и автобусах (31%), а в Кинешму поток распределен примерно поровну. В Переславль-Залесский (95%) и Старую Руссу (73%) чаще добираются автобусами, а в Суздаль только на автотранспорте", - отметили аналитики. В компании также отметили, что основной пик спроса как по билетам, так и по бронированиям отелей в небольших городах приходится на июль-август благодаря теплой погоде, на конец декабря - перед новогодними праздниками, а часть направлений набирает популярность весной и осенью. "Интерес к небольшим туристическим городам продолжает расти и постепенно становится более устойчивым", - отметила директор по развитию партнерских коммуникаций "Туту", создатель проекта "Туту Медиаразведка" Наталья Анисимова. "Если раньше такие направления чаще выбирали для коротких поездок в высокий сезон, то сейчас туристы также начинают чаще планировать их весной и осенью. Пользователи рассматривают локальные маршруты как удобный формат путешествий на выходные", - рассказала она.
Самыми популярными небольшими городами стали Владимир и Переславль-Залесский
