"Аэрофлот" увеличил число рейсов между Москвой и Сахалином в августе

2026-05-01T06:38+0300

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мая – ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила число рейсов между Москвой и Сахалином в августе для удовлетворения спроса в пиковый месяц лета, сообщает пресс-служба аэропорта Южно-Сахалинска. По ее данным, нагрузка будет снижена за счет дополнительных рейсов на данном направлении, полеты будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777-300ER в трехклассной компоновке: Эконом, Комфорт, Бизнес. Рейсы из Москвы в Южно-Сахалинск запланированы на 1, 8, 15 и 22 августа, в обратном направлении - на 2, 9, 16 и 23 августа. "Также запланирован один дополнительный рейс на лайнере Airbus A330 в компоновке: Эконом и Бизнес с вылетом из Москвы 30 августа и обратно из Южно-Сахалинска - 31 августа", - говорится в сообщении. В общей сложности, отмечает пресс-служба, за счет дополнительных рейсов пассажирам Аэрофлота будет доступно более 3,8 тысяч кресел, из них более 3,1 тысячи – в классе Эконом.

бизнес, россия, москва, южно-сахалинск, сахалин, аэрофлот