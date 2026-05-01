"Аэрофлот" увеличил число рейсов между Москвой и Сахалином в августе - 01.05.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" увеличил число рейсов между Москвой и Сахалином в августе
"Аэрофлот" увеличил число рейсов между Москвой и Сахалином в августе - 01.05.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" увеличил число рейсов между Москвой и Сахалином в августе
Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила число рейсов между Москвой и Сахалином в августе для удовлетворения спроса в пиковый месяц лета, сообщает пресс-служба... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T06:38+0300
2026-05-01T06:38+0300
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мая – ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила число рейсов между Москвой и Сахалином в августе для удовлетворения спроса в пиковый месяц лета, сообщает пресс-служба аэропорта Южно-Сахалинска. По ее данным, нагрузка будет снижена за счет дополнительных рейсов на данном направлении, полеты будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777-300ER в трехклассной компоновке: Эконом, Комфорт, Бизнес. Рейсы из Москвы в Южно-Сахалинск запланированы на 1, 8, 15 и 22 августа, в обратном направлении - на 2, 9, 16 и 23 августа. "Также запланирован один дополнительный рейс на лайнере Airbus A330 в компоновке: Эконом и Бизнес с вылетом из Москвы 30 августа и обратно из Южно-Сахалинска - 31 августа", - говорится в сообщении. В общей сложности, отмечает пресс-служба, за счет дополнительных рейсов пассажирам Аэрофлота будет доступно более 3,8 тысяч кресел, из них более 3,1 тысячи – в классе Эконом.
москва
южно-сахалинск
сахалин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, южно-сахалинск, сахалин, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Южно-Сахалинск, Сахалин, Аэрофлот
06:38 01.05.2026
 
"Аэрофлот" увеличил число рейсов между Москвой и Сахалином в августе

Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила число рейсов между Москвой и Сахалином в августе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мая – ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила число рейсов между Москвой и Сахалином в августе для удовлетворения спроса в пиковый месяц лета, сообщает пресс-служба аэропорта Южно-Сахалинска.
По ее данным, нагрузка будет снижена за счет дополнительных рейсов на данном направлении, полеты будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777-300ER в трехклассной компоновке: Эконом, Комфорт, Бизнес.
Рейсы из Москвы в Южно-Сахалинск запланированы на 1, 8, 15 и 22 августа, в обратном направлении - на 2, 9, 16 и 23 августа.
"Также запланирован один дополнительный рейс на лайнере Airbus A330 в компоновке: Эконом и Бизнес с вылетом из Москвы 30 августа и обратно из Южно-Сахалинска - 31 августа", - говорится в сообщении.
В общей сложности, отмечает пресс-служба, за счет дополнительных рейсов пассажирам Аэрофлота будет доступно более 3,8 тысяч кресел, из них более 3,1 тысячи – в классе Эконом.
 
