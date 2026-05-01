Гендиректор Apple оценил спрос на iPhone 17

Гендиректор Apple Тим Кук объявил о "запредельном" спросе на флагманские устройства компании iPhone 17.

2026-05-01T09:57+0300

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Гендиректор Apple Тим Кук объявил о "запредельном" спросе на флагманские устройства компании iPhone 17. "Спрос был запредельным. И сейчас в цепочке поставок немного меньше гибкости для получения дополнительных деталей", - заявил Кук агентству Рейтер. Как отмечается в материале, большой спрос на эти модели и ноутбуки MacBook Neo помог улучшить прогнозы продаж компании. Согласно отчетности компании, выручка от продаж iPhone во втором квартале 2025-2026 финансового года увеличилась на 21,7% в годовом выражении и составила 56,994 миллиарда долларов при прогнозе в 57,21 миллиарда, Mac - на 5,7%, до 8,399 миллиарда долларов, iPad - на 8%, до 6,914 миллиарда долларов, ожидался уровень в 6,66 миллиарда.

