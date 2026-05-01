Рейс Gulf Air вылетел из Бахрейна в Россию - 01.05.2026, ПРАЙМ
Первый с начала эскалации на Ближнем Востоке рейс авиакомпании Gulf Air в Россию вылетел из аэропорта Бахрейна, выяснило РИА Новости на основе полетных данных. | 01.05.2026, ПРАЙМ
бизнес, россия, мировая экономика, бахрейн, ближний восток, сша, дональд трамп, a321neo, airbus a321
02:58 01.05.2026 (обновлено: 03:57 01.05.2026)
 
Рейс Gulf Air вылетел из Бахрейна в Россию

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Первый с начала эскалации на Ближнем Востоке рейс авиакомпании Gulf Air в Россию вылетел из аэропорта Бахрейна, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Рейс будет выполнен на самолете A321neo по маршруту Бахрейн - Москва, с промежуточной посадкой в Тбилиси.
Авиасообщение между Россией и Бахрейном было прекращено после закрытия воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока в связи с началом эскалации в регионе в конце февраля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Конфликт привел к закрытию воздушного пространства стран Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели, Бахрейн открыл свое воздушное пространство в тот же день.
 
