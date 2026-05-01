Средняя цена бензина в США установила новый рекорд за почти четыре года

2026-05-01T16:08+0300

ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. Средняя цена бензина в США в пятницу достигла самой высокой отметки с июля 2022 года, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA), с которыми ознакомилось РИА Новости. За сутки галлон (3,8 литра) самого распространенного бензина марки Regular (аналог АИ-92) подорожал больше чем на 9 центов и стоит теперь 4,392 доллара или 86,45 рубля за литр. С начала военной операции в Иране этот показатель вырос на 1,41 доллара. Новый рекорд установлен и в Калифорнии, где галлон бензина стоит 6,06 доллара или около 119 рублей за литр. Рубеж в 5 долларов переступили еще четыре штата - Вашингтон, Орегон, Невада и Гавайи. Дешевле 4 долларов галлон топлива стоит только в 13 штатах. Причем "титул" самого дешевого в этом отношении штата впервые за долгое время перешел от Оклахомы к Джорджии - 3,802 доллара за галлон или 74,83 рубля за литр. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

