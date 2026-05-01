Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Адвокат назвала главное правило при дарении квартиры или дома - 01.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260501/darenie-869549053.html
Адвокат назвала главное правило при дарении квартиры или дома
Адвокат назвала главное правило при дарении квартиры или дома - 01.05.2026, ПРАЙМ
Адвокат назвала главное правило при дарении квартиры или дома
В информационном пространстве вновь появились публикации о якобы только что введённых в России новых правилах дарения недвижимости. Однако изменения произошли... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T02:02+0300
2026-05-01T02:02+0300
общество
недвижимость
бизнес
нотариус
https://cdnn.1prime.ru/img/83419/96/834199636_0:174:3031:1879_1920x0_80_0_0_d5b8744997a3d67027d9f59b8ebcbb15.jpg
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. В информационном пространстве вновь появились публикации о якобы только что введённых в России новых правилах дарения недвижимости. Однако изменения произошли ещё в начале 2025 года. О том, как сейчас правильно оформить дарственную на квартиру или дом, агентству “Прайм” рассказала адвокат Адвокатского кабинета адвоката города Москвы Ирина Шеерман.По словам эксперта, Федеральный закон № 459-ФЗ, который существенно изменил порядок дарения жилья между гражданами, вступил в силу ещё 13 января 2025 года. До этой даты договор дарения квартиры или дома можно было заключить в простой письменной форме, после чего подать документы на регистрацию через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). С указанной даты этот порядок утратил силу."В настоящее время договор дарения недвижимого имущества, заключённый между гражданами, подлежит обязательному нотариальному удостоверению (статья 574 Гражданского кодекса РФ). Закон не делает исключений. Требование распространяется на сделки как с посторонними лицами, так и с близкими родственниками, включая супругов, родителей, детей, родных братьев и сестёр", — пояснила адвокат.Таким образом, изменения порядка дарения недвижимости вступили в силу не "только что", а с 13 января 2025 года. Главное нововведение — обязательное нотариальное удостоверение договора дарения между любыми физическими лицами без исключений. При этом налоговые льготы для близких родственников сохранены: даритель и одаряемый из одной семьи по-прежнему освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц, заключила Шеерман.
https://1prime.ru/20260204/yurist-867127637.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83419/96/834199636_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eff9139831a373b036dc1bbc3379faee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , недвижимость, бизнес, нотариус
Общество , Недвижимость, Бизнес, нотариус
02:02 01.05.2026
 
Адвокат назвала главное правило при дарении квартиры или дома

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНотариус
Нотариус - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. В информационном пространстве вновь появились публикации о якобы только что введённых в России новых правилах дарения недвижимости. Однако изменения произошли ещё в начале 2025 года. О том, как сейчас правильно оформить дарственную на квартиру или дом, агентству “Прайм” рассказала адвокат Адвокатского кабинета адвоката города Москвы Ирина Шеерман.
Кошелек, деньги
Юрист объяснил, когда договор дарения надежнее завещания
4 февраля, 03:03
По словам эксперта, Федеральный закон № 459-ФЗ, который существенно изменил порядок дарения жилья между гражданами, вступил в силу ещё 13 января 2025 года. До этой даты договор дарения квартиры или дома можно было заключить в простой письменной форме, после чего подать документы на регистрацию через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). С указанной даты этот порядок утратил силу.
"В настоящее время договор дарения недвижимого имущества, заключённый между гражданами, подлежит обязательному нотариальному удостоверению (статья 574 Гражданского кодекса РФ). Закон не делает исключений. Требование распространяется на сделки как с посторонними лицами, так и с близкими родственниками, включая супругов, родителей, детей, родных братьев и сестёр", — пояснила адвокат.
Таким образом, изменения порядка дарения недвижимости вступили в силу не "только что", а с 13 января 2025 года. Главное нововведение — обязательное нотариальное удостоверение договора дарения между любыми физическими лицами без исключений. При этом налоговые льготы для близких родственников сохранены: даритель и одаряемый из одной семьи по-прежнему освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц, заключила Шеерман.
 
ОбществоНедвижимостьБизнеснотариус
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала