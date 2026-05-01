Адвокат назвала главное правило при дарении квартиры или дома
2026-05-01T02:02+0300
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. В информационном пространстве вновь появились публикации о якобы только что введённых в России новых правилах дарения недвижимости. Однако изменения произошли ещё в начале 2025 года. О том, как сейчас правильно оформить дарственную на квартиру или дом, агентству “Прайм” рассказала адвокат Адвокатского кабинета адвоката города Москвы Ирина Шеерман.По словам эксперта, Федеральный закон № 459-ФЗ, который существенно изменил порядок дарения жилья между гражданами, вступил в силу ещё 13 января 2025 года. До этой даты договор дарения квартиры или дома можно было заключить в простой письменной форме, после чего подать документы на регистрацию через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). С указанной даты этот порядок утратил силу."В настоящее время договор дарения недвижимого имущества, заключённый между гражданами, подлежит обязательному нотариальному удостоверению (статья 574 Гражданского кодекса РФ). Закон не делает исключений. Требование распространяется на сделки как с посторонними лицами, так и с близкими родственниками, включая супругов, родителей, детей, родных братьев и сестёр", — пояснила адвокат.Таким образом, изменения порядка дарения недвижимости вступили в силу не "только что", а с 13 января 2025 года. Главное нововведение — обязательное нотариальное удостоверение договора дарения между любыми физическими лицами без исключений. При этом налоговые льготы для близких родственников сохранены: даритель и одаряемый из одной семьи по-прежнему освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц, заключила Шеерман.
Адвокат Шеерман назвала самый важный документ при дарении квартиры или дома
Юрист объяснил, когда договор дарения надежнее завещания
