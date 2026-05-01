Военные драмы могут стать лидерами российского кинопроката в праздники - 01.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260501/dramy-869602987.html
Военные драмы могут стать лидерами российского кинопроката в праздники
2026-05-01T07:42+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869602987.jpg?1777610526
07:42 01.05.2026
 
Военные драмы могут стать лидерами российского кинопроката в праздники

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Военные драмы "Литвяк", "Семь верст до рассвета" и "Отец" могут стать лидерами российского кинопроката в период майских праздников, сообщила РИА Новости президент сети кинотеатров "КАРО" Ольга Зинякова.
"Несколько новинок претендуют на абсолютное лидерство - это военные драмы "Литвяк", "Семь верст до рассвета" и "Отец", анимация для всей семьи "Грузовички" и семейный фильм с голливудскими звездами "Вверх по волшебному дереву", - рассказала она.
Также, по словам Зиняковой, значительный прирост кассы в перспективе у релизов "Ангелы Ладоги", "Коммерсант" и "Черный двор в кино". В нише семейного контента также привлекут внимание "Несси. Чудище из Лохх-Несс" и "Ждун 2".
В то же время, она подчеркнула, что разделенные полной рабочей неделей праздники не предвещают особого роста посещаемости кинотеатров в этот период.
"В этот раз долгой праздничной дистанции не будет - россияне будут отдыхать всего лишь два удлиненных уикенда, разделенных полноценной рабочей неделей. Поэтому какого-то грандиозного всплеска мы не ожидаем", - заключила Зинякова.
 
Бизнес
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала