Военные драмы могут стать лидерами российского кинопроката в праздники
Военные драмы могут стать лидерами российского кинопроката в праздники - 01.05.2026, ПРАЙМ
Военные драмы могут стать лидерами российского кинопроката в праздники
Военные драмы "Литвяк", "Семь верст до рассвета" и "Отец" могут стать лидерами российского кинопроката в период майских праздников, сообщила РИА Новости... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T07:42+0300
2026-05-01T07:42+0300
2026-05-01T07:42+0300
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Военные драмы "Литвяк", "Семь верст до рассвета" и "Отец" могут стать лидерами российского кинопроката в период майских праздников, сообщила РИА Новости президент сети кинотеатров "КАРО" Ольга Зинякова.
"Несколько новинок претендуют на абсолютное лидерство - это военные драмы "Литвяк", "Семь верст до рассвета" и "Отец", анимация для всей семьи "Грузовички" и семейный фильм с голливудскими звездами "Вверх по волшебному дереву", - рассказала она.
Также, по словам Зиняковой, значительный прирост кассы в перспективе у релизов "Ангелы Ладоги", "Коммерсант" и "Черный двор в кино". В нише семейного контента также привлекут внимание "Несси. Чудище из Лохх-Несс" и "Ждун 2".
В то же время, она подчеркнула, что разделенные полной рабочей неделей праздники не предвещают особого роста посещаемости кинотеатров в этот период.
"В этот раз долгой праздничной дистанции не будет - россияне будут отдыхать всего лишь два удлиненных уикенда, разделенных полноценной рабочей неделей. Поэтому какого-то грандиозного всплеска мы не ожидаем", - заключила Зинякова.
бизнес
Военные драмы могут стать лидерами российского кинопроката в праздники
Лидерами российского кинопроката в майские праздники могут стать военные драмы
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Военные драмы "Литвяк", "Семь верст до рассвета" и "Отец" могут стать лидерами российского кинопроката в период майских праздников, сообщила РИА Новости президент сети кинотеатров "КАРО" Ольга Зинякова.
"Несколько новинок претендуют на абсолютное лидерство - это военные драмы "Литвяк", "Семь верст до рассвета" и "Отец", анимация для всей семьи "Грузовички" и семейный фильм с голливудскими звездами "Вверх по волшебному дереву", - рассказала она.
Также, по словам Зиняковой, значительный прирост кассы в перспективе у релизов "Ангелы Ладоги", "Коммерсант" и "Черный двор в кино". В нише семейного контента также привлекут внимание "Несси. Чудище из Лохх-Несс" и "Ждун 2".
В то же время, она подчеркнула, что разделенные полной рабочей неделей праздники не предвещают особого роста посещаемости кинотеатров в этот период.
"В этот раз долгой праздничной дистанции не будет - россияне будут отдыхать всего лишь два удлиненных уикенда, разделенных полноценной рабочей неделей. Поэтому какого-то грандиозного всплеска мы не ожидаем", - заключила Зинякова.