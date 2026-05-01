Военные драмы могут стать лидерами российского кинопроката в праздники

Военные драмы "Литвяк", "Семь верст до рассвета" и "Отец" могут стать лидерами российского кинопроката в период майских праздников, сообщила РИА Новости... | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T07:42+0300

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Военные драмы "Литвяк", "Семь верст до рассвета" и "Отец" могут стать лидерами российского кинопроката в период майских праздников, сообщила РИА Новости президент сети кинотеатров "КАРО" Ольга Зинякова. "Несколько новинок претендуют на абсолютное лидерство - это военные драмы "Литвяк", "Семь верст до рассвета" и "Отец", анимация для всей семьи "Грузовички" и семейный фильм с голливудскими звездами "Вверх по волшебному дереву", - рассказала она. Также, по словам Зиняковой, значительный прирост кассы в перспективе у релизов "Ангелы Ладоги", "Коммерсант" и "Черный двор в кино". В нише семейного контента также привлекут внимание "Несси. Чудище из Лохх-Несс" и "Ждун 2". В то же время, она подчеркнула, что разделенные полной рабочей неделей праздники не предвещают особого роста посещаемости кинотеатров в этот период. "В этот раз долгой праздничной дистанции не будет - россияне будут отдыхать всего лишь два удлиненных уикенда, разделенных полноценной рабочей неделей. Поэтому какого-то грандиозного всплеска мы не ожидаем", - заключила Зинякова.

