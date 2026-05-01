В ОАЭ убрали минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения ВНЖ

2026-05-01T18:23+0300

ДУБАЙ, 1 мая - ПРАЙМ. В Дубае был ликвидирован минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство, свидетельствуют обновленные требования Земельного департамента Дубая (DLD), с которыми ознакомилось РИА Новости. "Если вы являетесь единственным владельцем недвижимости в Дубае, то можете подать заявку на получение вида на жительство сроком на два года без требований к минимальной стоимости недвижимости", - сообщается на цифровой платформе DLD Cube для получения резидентства за инвестиции в недвижимость в Дубае. Ранее минимальный порог стоимости приобретаемого жилья для получения вида на жительство в Дубае был ограничен 750 тысячами дирхамов ОАЭ (204 тысячами долларов). В случае, если у объекта недвижимости более одного владельца, то минимальный размер доли должен составлять 400 тысяч дирхамов ОАЭ (109 тысяч долларов), сообщается на платформе DLD Cube.

https://1prime.ru/20260309/dubay-868153731.html

