https://1prime.ru/20260501/ekspert-869597878.html
Эксперт назвала самые востребованные авиамаршруты между Россией и КНР
Наиболее востребованными и перспективными авиамаршрутами между РФ и КНР по итогам 2025 года стали маршруты, связывающие региональные аэропорты России с...
2026-05-01T01:18+0300
бизнес
россия
туризм
китай
кнр
пекин
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869597878.jpg?1777587520
ПЕКИН, 1 мая – ПРАЙМ. Наиболее востребованными и перспективными авиамаршрутами между РФ и КНР по итогам 2025 года стали маршруты, связывающие региональные аэропорты России с крупнейшими хабами Китая – Пекином и Шанхаем, заявила РИА Новости генеральный директор ООО "Сибирские аэропорты" Юлия Эльрих.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия постоянно увеличивает географию прямого авиасообщения с зарубежными странами, для увеличения турпотока из КНР необходимы 100 дополнительных авиарейсов в неделю.
"Анализ итогов 2025 года показывает, что наиболее востребованы и перспективны маршруты, связывающие региональные аэропорты России, такие как Сочи, Красноярск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Новокузнецк с крупнейшими хабами Китая – Пекином и Шанхаем, а также с регионами и городами, которые традиционно имеют тесные связи с Россией, в частности, Харбин, Далянь, Маньчжурия", - заявила Эльрих.
По ее словам, "отдельного внимания заслуживают туристические перевозки из российских регионов на остров Хайнань, которые пользуются стабильно высоким спросом".
"Сейчас важнейшая задача — привлечение китайских авиакомпаний для оперирования на авиамаршрутах из Китая в регионы России, что позволит существенно расширить географию полетов и нарастить частоту рейсов. Это также позволит сбалансировать рынок и снять нагрузку с российских перевозчиков в условиях сохраняющегося дефицита воздушных судов", - отметила она.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
