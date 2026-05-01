Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал страны, в которых может начаться рецессия - 01.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал страны, в которых может начаться рецессия
05:47 01.05.2026 (обновлено: 06:38 01.05.2026)
 
Эксперт назвал страны, в которых может начаться рецессия

Конфликт на Ближнем Востоке угрожает экономикам Турции, Египта, Пакистана и Шри-Ланки

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Затяжной конфликт на Ближнем Востоке ставит под особый риск экономику Турции, Египта, Пакистана и Шри-Ланки: в них может начаться рецессия из-за дефицита бюджета и подорожания импортного сырья, рассказал РИА Новости доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов.
Рецессия - это "депрессивное" состояние экономики, при котором замедляется ВВП, сокращается промышленное производство, но при этом растет безработица. Международный валютный фонд (МВФ) предупреждал ранее, что в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке мировая экономика может оказаться "на волоске" от глобальной рецессии.
"Рецессия возникает там, где сходятся три фактора: дорогая энергия, слабая валюта и дефицит бюджета. В зоне риска - Турция, Египет, Пакистан, Шри-Ланка. Эти экономики уже находятся под давлением, а энергетический шок усиливает дисбалансы", - объяснил эксперт.
Помимо рецессии, кризис на Ближнем Востоке может обернуться и дефолтом в разных странах. Под таким риском находятся государства, зависимые от импорта энергоресуров: Египет, Пакистан, Тунис, отметил Севостьянов.
Он пояснил, что государства одновременно увеличивают расходы, в том числе на оборону, и занимают уже дороже из-за высоких ставок. В результате долговая нагрузка растет быстрее, чем сама экономика.
"Рост долга - это эффект накопления кризисов: сначала пандемия, затем инфляция, теперь геополитика. Поэтому известное выражение "кризисы не исчезают - они превращаются в долг", абсолютно справедливо", - заключил эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
 
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
