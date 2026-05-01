https://1prime.ru/20260501/ekspert-869600900.html

Эксперт назвал страны, в которых может начаться рецессия

2026-05-01T05:47+0300

экономика

мировая экономика

ближний восток

египет

пакистан

рэу им. г.в.плеханова

мвф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869600900.jpg?1777606680

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Затяжной конфликт на Ближнем Востоке ставит под особый риск экономику Турции, Египта, Пакистана и Шри-Ланки: в них может начаться рецессия из-за дефицита бюджета и подорожания импортного сырья, рассказал РИА Новости доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов. Рецессия - это "депрессивное" состояние экономики, при котором замедляется ВВП, сокращается промышленное производство, но при этом растет безработица. Международный валютный фонд (МВФ) предупреждал ранее, что в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке мировая экономика может оказаться "на волоске" от глобальной рецессии. "Рецессия возникает там, где сходятся три фактора: дорогая энергия, слабая валюта и дефицит бюджета. В зоне риска - Турция, Египет, Пакистан, Шри-Ланка. Эти экономики уже находятся под давлением, а энергетический шок усиливает дисбалансы", - объяснил эксперт. Помимо рецессии, кризис на Ближнем Востоке может обернуться и дефолтом в разных странах. Под таким риском находятся государства, зависимые от импорта энергоресуров: Египет, Пакистан, Тунис, отметил Севостьянов. Он пояснил, что государства одновременно увеличивают расходы, в том числе на оборону, и занимают уже дороже из-за высоких ставок. В результате долговая нагрузка растет быстрее, чем сама экономика. "Рост долга - это эффект накопления кризисов: сначала пандемия, затем инфляция, теперь геополитика. Поэтому известное выражение "кризисы не исчезают - они превращаются в долг", абсолютно справедливо", - заключил эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

