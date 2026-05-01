Эксперты назвали причины дефицита кадров в России - 01.05.2026, ПРАЙМ
Эксперты назвали причины дефицита кадров в России
2026-05-01T04:16+0300
2026-05-01T05:23+0300
экономика
россия
эльвира набиуллина
владимир путин
"бкс мир инвестиций"
банк россия
банк россии
Экономика, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, "БКС Мир инвестиций", банк Россия, Банк России
Эксперты назвали причины дефицита кадров в России

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Дефицит кадров в России вызван демографической ямой прошлых десятилетий и высоким спросом на работников в отдельных секторах, рассказали опрошенные РИА Новости аналитики.
"Во-первых, демография – сказывается провал 1990-х и начала 2000-х годов", – отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Согласна с ним кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Ольга Панина. При этом доля людей старшего возраста растет, добавила она.
"Во-вторых, высокий спрос на кадры в отдельных секторах. В связи с этим наблюдается довольно острая перекрестная конкуренция, даже между секторами", – отметил Смирнов.
На это обратила внимание и Панина. По ее словам, многие предприятия, "переманивая" работников из других отраслей, предлагают достаточно высокий уровень оплаты труда.
По последним данным Банка России, наиболее острый дефицит кадров в четвертом квартале прошлого года сохранился у предприятий сельского хозяйства и обрабатывающих производств. Острота проблемы снижается, при этом обеспеченность кадрами остается на минимальном по сравнению с 2022 годом уровне, указывал в апреле регулятор.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в середине прошлого месяца заявила, что российская экономика впервые в современной истории столкнулась с ограничениями по рабочей силе. Дефицит кадров в стране бьет исторические рекорды, такой нехватки рабочей силы в стране за последние десятилетия не было, отмечала она.
Сейчас безработица в России находится на низком уровне - 2,1%, указывал президент Владимир Путин. По прогнозу Минэкономразвития, в 2026 году безработица составит 2,6%, в 2027 и 2028 годах – 2,5% и 2,3% соответственно.
 
