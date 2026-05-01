Эксперты назвали причины дефицита кадров в России

Эксперты назвали причины дефицита кадров в России - 01.05.2026, ПРАЙМ

Эксперты назвали причины дефицита кадров в России

Дефицит кадров в России вызван демографической ямой прошлых десятилетий и высоким спросом на работников в отдельных секторах, рассказали опрошенные РИА Новости... | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T04:16+0300

2026-05-01T04:16+0300

2026-05-01T05:23+0300

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Дефицит кадров в России вызван демографической ямой прошлых десятилетий и высоким спросом на работников в отдельных секторах, рассказали опрошенные РИА Новости аналитики. "Во-первых, демография – сказывается провал 1990-х и начала 2000-х годов", – отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Согласна с ним кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Ольга Панина. При этом доля людей старшего возраста растет, добавила она. "Во-вторых, высокий спрос на кадры в отдельных секторах. В связи с этим наблюдается довольно острая перекрестная конкуренция, даже между секторами", – отметил Смирнов. На это обратила внимание и Панина. По ее словам, многие предприятия, "переманивая" работников из других отраслей, предлагают достаточно высокий уровень оплаты труда. По последним данным Банка России, наиболее острый дефицит кадров в четвертом квартале прошлого года сохранился у предприятий сельского хозяйства и обрабатывающих производств. Острота проблемы снижается, при этом обеспеченность кадрами остается на минимальном по сравнению с 2022 годом уровне, указывал в апреле регулятор. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в середине прошлого месяца заявила, что российская экономика впервые в современной истории столкнулась с ограничениями по рабочей силе. Дефицит кадров в стране бьет исторические рекорды, такой нехватки рабочей силы в стране за последние десятилетия не было, отмечала она. Сейчас безработица в России находится на низком уровне - 2,1%, указывал президент Владимир Путин. По прогнозу Минэкономразвития, в 2026 году безработица составит 2,6%, в 2027 и 2028 годах – 2,5% и 2,3% соответственно.

россия, эльвира набиуллина, владимир путин, "бкс мир инвестиций", банк россия, банк россии