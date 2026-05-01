https://1prime.ru/20260501/ep-869597522.html

В ЕП допустили принятие 21-го пакета санкций ЕС против России

2026-05-01T00:57+0300

экономика

мировая экономика

рф

запад

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869597522.jpg?1777586252

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Принятие 21-го пакета санкций Евросоюза против России к концу срока полномочий нынешнего председателя Совета ЕС возможно, но не гарантировано из-за сложных переговоров и необходимости единогласия, сообщил депутат Европарламента Томаш Здеховски. "Возможно принятие к концу срока полномочий нынешнего председателя Совета, но это не гарантировано", - сказал газете "Известия" евродепутат. По его словам, сроки будут зависеть от политического консенсуса между странами ЕС, при этом переговоры по новому пакету могут оказаться трудными, несмотря на сохраняющуюся политическую волю продолжать санкционное давление. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

