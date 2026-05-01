В ЕП допустили принятие 21-го пакета санкций ЕС против России
00:57 01.05.2026
 
В ЕП допустили принятие 21-го пакета санкций ЕС против России

Евродепутат Здеховски: принятие 21-го пакета санкций ЕС против России не гарантировано

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Принятие 21-го пакета санкций Евросоюза против России к концу срока полномочий нынешнего председателя Совета ЕС возможно, но не гарантировано из-за сложных переговоров и необходимости единогласия, сообщил депутат Европарламента Томаш Здеховски.
"Возможно принятие к концу срока полномочий нынешнего председателя Совета, но это не гарантировано", - сказал газете "Известия" евродепутат.
По его словам, сроки будут зависеть от политического консенсуса между странами ЕС, при этом переговоры по новому пакету могут оказаться трудными, несмотря на сохраняющуюся политическую волю продолжать санкционное давление.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
 
