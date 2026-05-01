"После Ирана". Агрессивный план фон дер Ляйен возмутил журналиста - 01.05.2026, ПРАЙМ
"После Ирана". Агрессивный план фон дер Ляйен возмутил журналиста
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о якобы турецком влиянии на ЕС, чтобы поддержать действия Израиля против Турции, об этом в социальной сети X сообщил ирландский журналист Чей Боуз."Израиль намерен "разобраться" с Турцией, а для этого требуется, чтобы турки либо сами покинули НАТО, либо были из него исключены. Фон дер Ляйен уже начала сближать Европейский союз с Тель-Авивом по этому вопросу, предупреждая о "влиянии Турции", — отметил он.Боуз считает, что военные действия против Турции могут стать "следующим этапом после Ирана".Как сообщило агентство Bloomberg, фон дер Ляйен, обсуждая вопрос расширения Европейского Союза, отметила, что его границы должны охватывать весь европейский континент, чтобы предотвратить возможное влияние со стороны России, Турции или Китая. Турецкий источник поделился, что Анкара позже обратилась в Европейскую комиссию с просьбой уточнить, правильно ли СМИ интерпретировали слова главы комиссии. Европейская комиссия сообщила, что заявление было вырвано из контекста, и по этому поводу будут предоставлены разъяснения, передало агентство.
05:09 01.05.2026
 
"После Ирана". Агрессивный план фон дер Ляйен возмутил журналиста

Боуз: фон дер Ляйен решила поддержать воинственные планы Израиля по Турции

© AP Photo / Jean-Francois BadiasПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2026
"У нее есть бункер". Заявление фон дер Ляйен о России вызвало панику в Сети
23 апреля, 22:11
 
