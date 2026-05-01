"Попытка победить". На Западе предупредили о скорой эскалации против России - 01.05.2026, ПРАЙМ
"Попытка победить". На Западе предупредили о скорой эскалации против России
2026-05-01T03:26+0300
2026-05-01T03:27+0300
03:26 01.05.2026 (обновлено: 03:27 01.05.2026)
 
"Попытка победить". На Западе предупредили о скорой эскалации против России

Аналитик Уотсон: ЕС неизбежно повысит эскалацию в отношении России

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
© flickr.com / 1GNC Münster
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Европейские страны повысят уровень эскалации в отношении России, об этом в социальной сети X политический аналитик Алан Уотсон.
Военный бред охватит Каю Каллас, Урсулу фон дер Ляйен и инфантильную евроэлиту, которая заявляет, что либо "Россия терпит неудачу на фронте и проигрывает войну", либо, через несколько дней, "если мы не остановим Россию на Украине, она придет за нами", — отметил эксперт.
По его мнению, европейские лидеры не могут объективно оценивать происходящее, и их антироссийская риторика лишь уменьшает шансы на восстановление нормальных отношений с Москвой. Уотсон также полагает, что ЕС продолжит наращивать провокационные действия в отношении России.
"Вложив столько финансового и политического капитала в попытку победить Россию, еврократы должны подняться по лестнице эскалации", - подчеркнул он.
В последние годы Россия фиксирует небывалую активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это необходимостью сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала свою обеспокоенность по поводу увеличения военного присутствия блока в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО на условиях равенства, с требованием, чтобы Запад отказался от курса на милитаризацию региона.
Глава МИД Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Россия не планирует агрессивных действий против НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать отсутствие подобных намерений. В Кремле также указывали, что Россия никому не грозит, но и не проигнорирует действия, которые могут представлять угрозу для ее интересов.
