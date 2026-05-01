Цены на газ в Европе в апреле снизились на 14%
2026-05-01T07:54+0300
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Средние биржевые цены на газ в Европе в апреле по итогам второго месяца ограничений в Ормузском проливе снизились на 14%, до чуть более 540 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Так, средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) составила 543 доллара за тысячу кубометров. Максимально котировки поднимались до 663,1 доллара в начале месяца. Минимум был достигнут 17 апреля на фоне сообщений об открытии Ормузского пролива и составил 466,9 доллара. Однако конфликт на Ближнем Востоке так и не был разрешен, и ограничения для судоходства в проливе остаются.
Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов. Средние цены в апреле оставались выше уровней последнего года.
Цены начали подниматься 2 марта - в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану. По сравнению с днем, предшествующим эскалации конфликта на Ближнем Востоке, расчетная котировка выросла на 38,2%, почти до 540 долларов.
Локальный максимум - 853,7 доллара за тысячу кубометров - был пробит 19 марта, когда генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа (СПГ) компании в Катаре. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
