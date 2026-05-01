В Европарламенте рассказали о новых санкциях против России - 01.05.2026, ПРАЙМ
В Европарламенте рассказали о новых санкциях против России
В Европарламенте рассказали о новых санкциях против России
2026-05-01T00:57+0300
00:57 01.05.2026
 
В Европарламенте рассказали о новых санкциях против России

Евродепутат Здеховски: новый пакет санкций ЕС против России затронет энергетику

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Новый, 21-й пакет санкций Евросоюза против России, как ожидается, затронет энергетический сектор, финансовые потоки и товары двойного назначения, сообщил евродепутат Томаш Здеховски.
"Это может включать услуги, связанные с энергетикой, финансовые потоки, товары двойного назначения и меры против организаций, участвующих в обходе санкций. Усиление имплементации и соблюдения требований в рамках всего ЕС также будет ключевым приоритетом", - рассказал Здеховски "Известиям".
Брюссель рассчитывает одобрить ограничения до 1 июля - до завершения председательства Кипра в Совете ЕС, чтобы избежать бюрократических проволочек из-за смены председателя.
"Сроки будут зависеть от политического консенсуса между государствами-членами. Пакеты санкций требуют единодушия, а переговоры могут быть сложными. Несмотря на наличие политической воли продолжать оказывать давление на Россию, я бы с осторожностью относился к установлению жестких сроков. Возможно принятие к концу срока полномочий нынешнего председателя совета, но это не гарантировано", - заявил представитель правящей Европейской народной партии.
Отмечается, что обсуждение нового пакета уже началось, однако сам проект пока не внесен в Совет ЕС. В Брюсселе стремятся завершить процедуру до смены председательства, чтобы избежать задержек.
По словам евродепутата, новые ограничения также будут направлены на предотвращение обхода санкций через третьи страны.
 
