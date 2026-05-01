Биржевые цены на газ в Европе снижаются
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу вечером снижаются на 1%, до 550,6 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
2026-05-01T22:53+0300
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу вечером снижаются на 1%, до 550,6 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 563,8 доллара (+1,4%). Ценовой максимум составил 568,5 доллара (+2,2%), ценовой минимум - 546,7 доллара (-1,7%). По состоянию на 21.48 мск показатель составлял 550,6 доллара (-1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 556,1 долларов за тысячу кубометров. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. Цены стали расти после начала ударов США и Израиля по Ирану. Они продолжают держаться выше уровней последних двух лет. Максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. На данный момент цены продолжают превышать показатели конца февраля - на 44%. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировкидостигали в начале весны 2022 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
