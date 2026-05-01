"Газпром" увеличил экспорт газа по "Турецкому потоку"
"Газпром" в январе-апреле увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" на 7,3%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T13:59+0300
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. "Газпром" в январе-апреле увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" на 7,3%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Поставки газа через пункт "Странджа 2 - Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 января по 30 апреля составили 6,19 миллиарда кубометров. Это на 7,3% больше показателя за тот же период в прошлом году. При этом в апреле экспорт газа по этому направлению снизился на 1,8% в годовом выражении, до 1,23 миллиарда кубометров. "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу. Экспорт российского трубопроводного газа по европейской ветке "Турецкого потока" по итогам 2025 года стал рекордным, превысив 18 миллиардов кубометров.
"Газпром" нарастил экспорт газа по "Турецкому потоку" на 7,3 процента