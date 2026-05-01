"Газпром" увеличил экспорт газа по "Турецкому потоку" - 01.05.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
"Газпром" увеличил экспорт газа по "Турецкому потоку"
"Газпром" увеличил экспорт газа по "Турецкому потоку" - 01.05.2026, ПРАЙМ
"Газпром" увеличил экспорт газа по "Турецкому потоку"
"Газпром" в январе-апреле увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" на 7,3%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T13:59+0300
2026-05-01T13:59+0300
энергетика
газ
турция
черное море
сербия
газпром
газопровод "турецкий поток"
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. "Газпром" в январе-апреле увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" на 7,3%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Поставки газа через пункт "Странджа 2 - Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 января по 30 апреля составили 6,19 миллиарда кубометров. Это на 7,3% больше показателя за тот же период в прошлом году. При этом в апреле экспорт газа по этому направлению снизился на 1,8% в годовом выражении, до 1,23 миллиарда кубометров. "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу. Экспорт российского трубопроводного газа по европейской ветке "Турецкого потока" по итогам 2025 года стал рекордным, превысив 18 миллиардов кубометров.
турция
черное море
сербия
газ, турция, черное море, сербия, газпром, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Газ, ТУРЦИЯ, Черное море, СЕРБИЯ, Газпром, Газопровод "Турецкий поток"
13:59 01.05.2026
 
"Газпром" увеличил экспорт газа по "Турецкому потоку"

"Газпром" нарастил экспорт газа по "Турецкому потоку" на 7,3 процента

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
Стенд компании "Газпром". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
"Газпром" в январе-апреле увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" на 7,3%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Поставки газа через пункт "Странджа 2 - Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 января по 30 апреля составили 6,19 миллиарда кубометров. Это на 7,3% больше показателя за тот же период в прошлом году.
При этом в апреле экспорт газа по этому направлению снизился на 1,8% в годовом выражении, до 1,23 миллиарда кубометров.
"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии.
Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу. Экспорт российского трубопроводного газа по европейской ветке "Турецкого потока" по итогам 2025 года стал рекордным, превысив 18 миллиардов кубометров.
ЭнергетикаГазТУРЦИЯЧерное мореСЕРБИЯГазпромГазопровод "Турецкий поток"
 
 
