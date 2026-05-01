"Газпром" увеличил экспорт газа по "Турецкому потоку"

"Газпром" увеличил экспорт газа по "Турецкому потоку" - 01.05.2026, ПРАЙМ

"Газпром" увеличил экспорт газа по "Турецкому потоку"

"Газпром" в январе-апреле увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" на 7,3%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской... | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T13:59+0300

2026-05-01T13:59+0300

2026-05-01T13:59+0300

энергетика

газ

турция

черное море

сербия

газпром

газопровод "турецкий поток"

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. "Газпром" в январе-апреле увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" на 7,3%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Поставки газа через пункт "Странджа 2 - Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 января по 30 апреля составили 6,19 миллиарда кубометров. Это на 7,3% больше показателя за тот же период в прошлом году. При этом в апреле экспорт газа по этому направлению снизился на 1,8% в годовом выражении, до 1,23 миллиарда кубометров. "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу. Экспорт российского трубопроводного газа по европейской ветке "Турецкого потока" по итогам 2025 года стал рекордным, превысив 18 миллиардов кубометров.

турция

черное море

сербия

газ, турция, черное море, сербия, газпром, газопровод "турецкий поток"