В ГД внесли проект о ежегодной выплате 13-й зарплаты к 1 мая

2026-05-01T00:02+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы из фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается ежегодно выплачивать 13-ю зарплату к 1 мая - празднику Весны и Труда, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаемым законопроектом вносится изменение в статью 135 Трудового кодекса, согласно которому при установлении систем премирования также предусматривается премирование работников, приуроченное к нерабочему праздничному дню - 1 мая - праздник Весны и Труда", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что законопроект создает универсальное правило, поскольку в результате принятия закона работники будут получать ежегодно соответствующую выплату к 1 мая. Размер такого премирования устанавливается в размере среднего заработка работника. Выплата, согласно проекту, должна производиться к нерабочему праздничному дню 1 мая, в силу чего система премирования становится предсказуемой и действительно системной: её периодичность объективно совпадает с наступлением конкретного нерабочего праздничного дня - обстоятельства, не зависящего от усмотрения работодателя. Принятие законопроекта, по мнению авторов, будет способствовать укреплению социальных гарантий работников, повышению уровня их материальной обеспеченности, дальнейшей реализации принципа справедливости в трудовых отношениях, а также достижению целей государственной политики по повышению качества жизни граждан, занятых в экономике. "Наша партия принципиально выступает за введение в стране 13-й зарплаты и 13-й пенсии. Что касается 13-й зарплаты, считаю, что уместно приурочить эту выплату к 1 мая, Дню Весны и Труда", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что в советской традиции этот день отмечался как Международный день солидарности трудящихся, и это хороший повод и сегодня объединить и поддержать людей труда, показать внимание и заботу о них со стороны государства и общества.

