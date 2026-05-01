Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260501/golikova-869610452.html
Голикова рассказала об увеличении пособия по беременности студенткам
2026-05-01T17:18+0300
общество
россия
рф
татьяна голикова
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/01/869610192_0:197:3049:1912_1920x0_80_0_0_8d5ec3996c9006e2f24bf4c71e211728.jpg
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/01/869610192_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_51f08a9c7d8c002cdc367d409bf5bcb5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
17:18 01.05.2026
 
Голикова: пособие по беременности студенткам выросло в четыре раза

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - ПРАЙМ. Размер пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения в среднем увеличен до 96 тысяч рублей, заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.
"Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума, его средний размер возрос в четыре раза - это более 96 тысяч рублей", - сказала она на пленарном заседании в рамках форума "Единая Россия. Есть результат!".
16:57
 
ОбществоРОССИЯРФТатьяна Голикова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала