Голикова рассказала, сколько семей получили маткапитал
2026-05-01T18:51+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Маткапитал за весь период действия программы получили 15 миллионов семей в России, из них уже 3 миллиона оформили сертификат на первого ребенка, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "С момента старта (программы - ред.) поддержку за счет средств материнского капитала получили 15 миллионов наших семей, и уже 3 миллиона семей получили поддержку на первого ребенка", - сказала Голикова на пленарном заседании отчетно-программного форума партии "Единая Россия" "Есть результат!". С 1 февраля 2026 года материнский капитал был проиндексирован на 5,6%. Размер выплаты на первого ребенка теперь составляет почти 729 тысяч рублей, маткапитал на второго увеличен примерно до 963 тысяч рублей при условии, если семья не получала его на первенца.
https://1prime.ru/20260321/ipoteka-868524115.html
Голикова: за весь период действия программы маткапитал получили 15 миллионов семей