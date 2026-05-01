Голикова рассказала, сколько семей получили маткапитал

Голикова рассказала, сколько семей получили маткапитал

2026-05-01T18:51+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Маткапитал за весь период действия программы получили 15 миллионов семей в России, из них уже 3 миллиона оформили сертификат на первого ребенка, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "С момента старта (программы - ред.) поддержку за счет средств материнского капитала получили 15 миллионов наших семей, и уже 3 миллиона семей получили поддержку на первого ребенка", - сказала Голикова на пленарном заседании отчетно-программного форума партии "Единая Россия" "Есть результат!". С 1 февраля 2026 года материнский капитал был проиндексирован на 5,6%. Размер выплаты на первого ребенка теперь составляет почти 729 тысяч рублей, маткапитал на второго увеличен примерно до 963 тысяч рублей при условии, если семья не получала его на первенца.

