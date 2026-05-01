Голикова рассказала о работе соцконтрактов в России
Более 1,4 миллиона соцконтрактов было заключено в России за весь период действия этой программы, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T19:06+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Более 1,4 миллиона соцконтрактов было заключено в России за весь период действия этой программы, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "С 2021 года заработал социальный контракт... За весь период его действия заключено более 1,4 миллиона социальных контрактов", - сказала Голикова на пленарном заседании отчетно-программного форума "Единая Россия. Есть результат!". Она уточнила, что к мерам поддержки относится в том числе помощь гражданам в открытии своего дела, а также в развитии личного подсобного хозяйства и поиске работы. По словам вице-премьера, в 2025 году более 6 тысяч соцконтрактов было заключено с участниками спецоперации и членами их семей. Более того, как отметила Голикова, с 1 января этого года такие контракты на ведение бизнеса для этой категории граждан заключаются без оценки нуждаемости.
Голикова: более 1,4 миллиона соцконтрактов заключили в России за весь период программы
