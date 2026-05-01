Доля жизненно важных лекарств в России должна достичь 90% к 2030 году

Доля жизненно важных лекарственных препаратов, производимых внутри России, должна достичь 90% к 2030 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

2026-05-01T20:43+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Доля жизненно важных лекарственных препаратов, производимых внутри России, должна достичь 90% к 2030 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "К 2030 году уровень нашей независимости по перечню ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов - ред.) должен составить 90%", - сказала Голикова на пленарном заседании отчетно-программного форума партии "Единая Россия" "Есть результат!". Вице-премьер уточнила, что это хорошие показатели, соответственно, Россия практически полностью обеспечит себя собственным производимом в этой области.

https://1prime.ru/20260501/medvedev-869609934.html

