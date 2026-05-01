Доля жизненно важных лекарств в России должна достичь 90% к 2030 году - 01.05.2026, ПРАЙМ
Доля жизненно важных лекарств в России должна достичь 90% к 2030 году
Доля жизненно важных лекарств в России должна достичь 90% к 2030 году - 01.05.2026, ПРАЙМ
Доля жизненно важных лекарств в России должна достичь 90% к 2030 году
Доля жизненно важных лекарственных препаратов, производимых внутри России, должна достичь 90% к 2030 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T20:43+0300
2026-05-01T21:04+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Доля жизненно важных лекарственных препаратов, производимых внутри России, должна достичь 90% к 2030 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "К 2030 году уровень нашей независимости по перечню ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов - ред.) должен составить 90%", - сказала Голикова на пленарном заседании отчетно-программного форума партии "Единая Россия" "Есть результат!". Вице-премьер уточнила, что это хорошие показатели, соответственно, Россия практически полностью обеспечит себя собственным производимом в этой области.
рф, татьяна голикова, единая россия
Экономика, РФ, Татьяна Голикова, Единая Россия
20:43 01.05.2026 (обновлено: 21:04 01.05.2026)
 
Доля жизненно важных лекарств в России должна достичь 90% к 2030 году

Голикова: доля жизненно важных отечественных лекарств к 2030 году должна достичь 90%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Доля жизненно важных лекарственных препаратов, производимых внутри России, должна достичь 90% к 2030 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"К 2030 году уровень нашей независимости по перечню ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов - ред.) должен составить 90%", - сказала Голикова на пленарном заседании отчетно-программного форума партии "Единая Россия" "Есть результат!".
Вице-премьер уточнила, что это хорошие показатели, соответственно, Россия практически полностью обеспечит себя собственным производимом в этой области.
