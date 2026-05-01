https://1prime.ru/20260501/golikova-869614032.html
Доля жизненно важных лекарств в России должна достичь 90% к 2030 году
Доля жизненно важных лекарств в России должна достичь 90% к 2030 году - 01.05.2026, ПРАЙМ
Доля жизненно важных лекарств в России должна достичь 90% к 2030 году
Доля жизненно важных лекарственных препаратов, производимых внутри России, должна достичь 90% к 2030 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T20:43+0300
2026-05-01T20:43+0300
2026-05-01T21:04+0300
экономика
рф
татьяна голикова
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862910439_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_7b19b1fcfb73607fd918e2da67bf90a0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Доля жизненно важных лекарственных препаратов, производимых внутри России, должна достичь 90% к 2030 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "К 2030 году уровень нашей независимости по перечню ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов - ред.) должен составить 90%", - сказала Голикова на пленарном заседании отчетно-программного форума партии "Единая Россия" "Есть результат!". Вице-премьер уточнила, что это хорошие показатели, соответственно, Россия практически полностью обеспечит себя собственным производимом в этой области.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862910439_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1c9fc0c5bc5b003d2730df4beed837e0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, татьяна голикова, единая россия
Экономика, РФ, Татьяна Голикова, Единая Россия
Доля жизненно важных лекарств в России должна достичь 90% к 2030 году
Голикова: доля жизненно важных отечественных лекарств к 2030 году должна достичь 90%