Госдолг США превысил объем американской экономики, пишут СМИ - 01.05.2026, ПРАЙМ
Госдолг США превысил объем американской экономики, пишут СМИ
Госдолг США превысил объем американской экономики, пишут СМИ
Объем государственного долга США по состоянию на конец марта превысил объем американской экономики, что является первым подобным случаем со времен окончания... | 01.05.2026, ПРАЙМ
Экономика, Мировая экономика, США, Fitch Ratings
Госдолг США превысил объем американской экономики, пишут СМИ

Госдолг США превысил объем экономики страны впервые со времен Второй мировой

ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. Объем государственного долга США по состоянию на конец марта превысил объем американской экономики, что является первым подобным случаем со времен окончания Второй мировой войны, сообщает телеканал Fox Business со ссылкой на бюджетные документы.
"Государственный долг США в настоящее время превысил размер американской экономики, переступив исторический порог, который не перешагивали со времен окончания Второй мировой войны", - пишет телеканал.
Согласно оценкам бюро экономического анализа министерства торговли США, на которые ссылается СМИ, общие долговые обязательства американцев на конец отчетного периода (31 марта) составляли примерно 31,27 триллиона долларов. При этом объем ВВП на тот момент оценивался в 31,22 триллиона долларов, что значит, что госдолг США превысил 100% объема американской экономики.
Отмечается, что последний раз такая ситуация наблюдалась в 1946 году, когда процент госдолга от ВВП составил 106%.
В четверг рейтинговое агентство Fitch Ratings высказывало предположение, что государственный долг США, согласно базовому сценарию, не позднее 2027 года превысит 120% от ВВП. Согласно данным агентства, уровень госдолга США к ВВП в 2025 году составлял 116,6%, в текущем - достигнет 119,3%, а в 2027 году увеличится до 122,2%.
