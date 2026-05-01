В Госдуме рассказали о штрафах за жарку шашлыка в неположенных местах

2026-05-01T02:34+0300

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. За жарку шашлыка в неположенных местах в майские праздники предусмотрена административная ответственность - штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а при действии особого противопожарного режима - до 30 тысяч, также возможно и уголовное наказание, если нарушение привело к пожару или ущербу, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). "В период майских праздников особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности при приготовлении шашлыка. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность - от 5 до 15 тысяч рублей, а при действии особого режима - до 20–30 тысяч. Если же нарушение привело к пожару или ущербу, возможна и уголовная ответственность", - сказал Гусев. Он отметил, что разводить огонь можно только в строго определённых местах - это специально оборудованные пикниковые зоны или дачные участки при соблюдении всех требований, а мангал должен находиться не ближе пяти метров от строений, и территория вокруг него - быть очищена от сухой травы и мусора. "Важно понимать: шашлык - это не только отдых, но и ответственность. Именно в майские праздники традиционно растёт количество пожаров, и чаще всего причина - банальная невнимательность или игнорирование правил", - добавил депутат. В природных зонах вне леса, по словам Гусева, допускается использование мангала только при соблюдении дистанций: участок должен быть очищен от сухой растительности, а до ближайших деревьев должно быть безопасное расстояние, а открытый огонь разрешён лишь в специально оборудованных местах и при строгом соблюдении норм". "Категорически запрещено разводить огонь на балконах, крышах, во дворах многоквартирных домов, а также в не оборудованных местах в парках, лесах и на городских территориях", - подчеркнул он. Парламентарий обратил внимание, что в период особого противопожарного режима, который вводится в ряде регионов, запрещено любое разведение огня. "Перед выездом на природу необходимо проверять актуальную информацию на сайте МЧС", - посоветовал Гусев.

