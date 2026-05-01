В Госдуме рассказали о штрафах за жарку шашлыка в неположенных местах - 01.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260501/gosduma-869598406.html
В Госдуме рассказали о штрафах за жарку шашлыка в неположенных местах
2026-05-01T02:34+0300
общество
экономика
дмитрий гусев
госдума
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869598406.jpg?1777592041
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. За жарку шашлыка в неположенных местах в майские праздники предусмотрена административная ответственность - штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а при действии особого противопожарного режима - до 30 тысяч, также возможно и уголовное наказание, если нарушение привело к пожару или ущербу, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). "В период майских праздников особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности при приготовлении шашлыка. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность - от 5 до 15 тысяч рублей, а при действии особого режима - до 20–30 тысяч. Если же нарушение привело к пожару или ущербу, возможна и уголовная ответственность", - сказал Гусев. Он отметил, что разводить огонь можно только в строго определённых местах - это специально оборудованные пикниковые зоны или дачные участки при соблюдении всех требований, а мангал должен находиться не ближе пяти метров от строений, и территория вокруг него - быть очищена от сухой травы и мусора. "Важно понимать: шашлык - это не только отдых, но и ответственность. Именно в майские праздники традиционно растёт количество пожаров, и чаще всего причина - банальная невнимательность или игнорирование правил", - добавил депутат. В природных зонах вне леса, по словам Гусева, допускается использование мангала только при соблюдении дистанций: участок должен быть очищен от сухой растительности, а до ближайших деревьев должно быть безопасное расстояние, а открытый огонь разрешён лишь в специально оборудованных местах и при строгом соблюдении норм". "Категорически запрещено разводить огонь на балконах, крышах, во дворах многоквартирных домов, а также в не оборудованных местах в парках, лесах и на городских территориях", - подчеркнул он. Парламентарий обратил внимание, что в период особого противопожарного режима, который вводится в ряде регионов, запрещено любое разведение огня. "Перед выездом на природу необходимо проверять актуальную информацию на сайте МЧС", - посоветовал Гусев.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
02:34 01.05.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала