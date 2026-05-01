В Госдуме назвали самые распространенные схемы телефонных мошенников

2026-05-01T03:01+0300

финансы

банки

технологии

госдума

единая россия

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Самыми распространенными схемами телефонных мошенников в России остаются звонки о "безопасном счете", инвестиционные аферы и фальшивые онлайн-продажи, при этом злоумышленники активно используют социальную инженерию, имитацию банков и правоохранительных органов, а также технологии искусственного интеллекта, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин. "Главная ставка делается на давление, срочность и имитацию официальных источников - банков, правоохранительных органов, госуслуг. В результате жертва сама передает деньги или доступ к своим счетам", - сказал Немкин. Он отметил, что в России структура кибермошенничества во многом повторяет общемировые тренды: более 90% преступлений по-прежнему завязаны на социальной инженерии - когда злоумышленники не взламывают системы, а "взламывают" поведение человека. "Наиболее распространенным сценарием остается так называемая "защита средств" или "безопасный счет". Мошенники представляются сотрудниками банка или силовых структур и убеждают человека, что его деньги находятся под угрозой - якобы оформляется кредит, идет попытка списания или проводится "операция по выявлению преступников", - добавил депутат. По словам Немкина, под этим предлогом гражданина заставляют срочно перевести средства на подконтрольные злоумышленникам счета, и часто схема усложняется: сначала звонит "оператор связи" или "служба безопасности", затем подключаются "следователи". "На втором месте - инвестиционные мошенничества, которые активно маскируются под легальные финансовые инструменты. Через рекламу в интернете и социальных сетях людям обещают быстрый доход от вложений в акции, криптовалюту или "уникальные платформы", - рассказал он. Парламентарий пояснил, что после регистрации с жертвой связывается "персональный менеджер", который сопровождает процесс инвестирования и показывает фиктивный рост доходности, однако при попытке вывести средства возникают "комиссии", "налоги" или блокировки, а затем связь с мошенниками обрывается. "Третья по распространенности схема - фальшивые онлайн-продажи. Злоумышленники размещают объявления о продаже товаров по заниженной цене - от электроники и автозапчастей до аренды жилья. Основная цель - получить предоплату или полную оплату до передачи товара. После получения денег продавец исчезает", - сообщил Немкин, подчеркнув, что особую опасность представляют сделки вне официальных площадок и попытки перевести общение в мессенджеры. Ключевая проблема, как уточнил член думского комитета, заключается в том, что мошеннические сценарии становятся все более многоступенчатыми и психологически выверенными, а преступники используют утечки данных, подмену номеров, элементы социальной инженерии и даже технологии искусственного интеллекта для имитации голосов и документов. "В этих условиях критически важно развивать цифровую грамотность граждан, внедрять системные антифрод-решения и усиливать координацию между банками, операторами связи и государственными структурами", - подытожил он.

