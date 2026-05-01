Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Грузии заявили об угрозе со стороны Запада из-за отказа от санкций - 01.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260501/gruzija-869597192.html
В Грузии заявили об угрозе со стороны Запада из-за отказа от санкций
В Грузии заявили об угрозе со стороны Запада из-за отказа от санкций - 01.05.2026, ПРАЙМ
В Грузии заявили об угрозе со стороны Запада из-за отказа от санкций
Угрозы со стороны западных стран в отношении Тбилиси звучат из-за решения грузинских властей отказаться от введения санкций против России, заявил генсек... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T00:45+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869597192.jpg?1777585520
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
00:45 01.05.2026
 
В Грузии заявили об угрозе со стороны Запада из-за отказа от санкций

Генсек "Грузинской мечты": угрозы со стороны Запада звучат из-за отказа Грузии от санкций

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТБИЛИСИ, 1 мая - ПРАЙМ. Угрозы со стороны западных стран в отношении Тбилиси звучат из-за решения грузинских властей отказаться от введения санкций против России, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе в интервью телекомпании "Имеди".
"Угрозы со стороны ЕС заучат из-за того, что Грузия выбрала мир. Грузинская власть не присоединилась к санкциям, которые были бы губительными. Почему наша страна должна присоединяться к санкциям (антироссийским - ред.), о которых мы заранее знаем, что они будут разрушительными для экономики? Это будет крайне тяжело для семей, для людей, которые ежедневно трудятся и делают своё дело", - заявил Каладзе.
Он также высказался против эскалации конфликта, подчеркнув недопустимость открытия "второго фронта" в стране.
"Почему должен разжигаться второй фронт, который станет разрушительным и принесёт полную катастрофу для нашей страны?" - отметил Каладзе.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала