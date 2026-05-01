Грузия готова к открытому диалогу с Евросоюзом, заявил Каладзе
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260501/gruzija-869597355.html
Грузия готова к открытому диалогу с Евросоюзом, заявил Каладзе
Грузия готова к открытому диалогу с Евросоюзом, заявил Каладзе - 01.05.2026, ПРАЙМ
Грузия готова к открытому диалогу с Евросоюзом, заявил Каладзе
Грузия готова к открытому диалогу с Европейским союзом, однако считает недопустимыми угрозы и давление в адрес страны, заявил генеральный секретарь правящей... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T00:54+0300
2026-05-01T00:54+0300
мировая экономика
экономика
грузия
запад
тбилиси
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869597355.jpg?1777586065
ТБИЛИСИ, 1 мая - ПРАЙМ. Грузия готова к открытому диалогу с Европейским союзом, однако считает недопустимыми угрозы и давление в адрес страны, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе в интервью телекомпании "Имеди". "Нам нужны друзья и партнеры, и мы в любое время готовы открыто обсуждать определенные вопросы. Но для нас абсолютно неприемлемы заявления, содержащие угрозы, и то давление, которое оказывается на грузинское государство", - подчеркнул Каладзе. По его словам, для грузинского общества уже не является новостью, что европейская бюрократия, по его оценке, ведет борьбу против грузинского государства. Он отметил, что если раньше подобные процессы происходили скрытно - через неправительственные организации и внешнее финансирование, - то сейчас это происходит открыто. Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Представители грузинских властей так же сообщают, что угрозы со стороны стран Запада звучат из-за решения Тбилиси отказаться вводить санкции против России. Страны ЕС, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей за откат демократии и антизападную риторику.
грузия
запад
тбилиси
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, грузия, запад, тбилиси, ес
Мировая экономика, Экономика, ГРУЗИЯ, ЗАПАД, Тбилиси, ЕС
00:54 01.05.2026
 
Грузия готова к открытому диалогу с Евросоюзом, заявил Каладзе

Генсек правящей партии Каладзе: Грузия готова к открытому диалогу с Евросоюзом

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТБИЛИСИ, 1 мая - ПРАЙМ. Грузия готова к открытому диалогу с Европейским союзом, однако считает недопустимыми угрозы и давление в адрес страны, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе в интервью телекомпании "Имеди".
"Нам нужны друзья и партнеры, и мы в любое время готовы открыто обсуждать определенные вопросы. Но для нас абсолютно неприемлемы заявления, содержащие угрозы, и то давление, которое оказывается на грузинское государство", - подчеркнул Каладзе.
По его словам, для грузинского общества уже не является новостью, что европейская бюрократия, по его оценке, ведет борьбу против грузинского государства. Он отметил, что если раньше подобные процессы происходили скрытно - через неправительственные организации и внешнее финансирование, - то сейчас это происходит открыто.
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Представители грузинских властей так же сообщают, что угрозы со стороны стран Запада звучат из-за решения Тбилиси отказаться вводить санкции против России. Страны ЕС, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей за откат демократии и антизападную риторику.
 
ЭкономикаМировая экономикаГРУЗИЯЗАПАДТбилисиЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала