Грузия готова к открытому диалогу с Евросоюзом, заявил Каладзе

Грузия готова к открытому диалогу с Европейским союзом, однако считает недопустимыми угрозы и давление в адрес страны, заявил генеральный секретарь правящей...

2026-05-01T00:54+0300

ТБИЛИСИ, 1 мая - ПРАЙМ. Грузия готова к открытому диалогу с Европейским союзом, однако считает недопустимыми угрозы и давление в адрес страны, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе в интервью телекомпании "Имеди". "Нам нужны друзья и партнеры, и мы в любое время готовы открыто обсуждать определенные вопросы. Но для нас абсолютно неприемлемы заявления, содержащие угрозы, и то давление, которое оказывается на грузинское государство", - подчеркнул Каладзе. По его словам, для грузинского общества уже не является новостью, что европейская бюрократия, по его оценке, ведет борьбу против грузинского государства. Он отметил, что если раньше подобные процессы происходили скрытно - через неправительственные организации и внешнее финансирование, - то сейчас это происходит открыто. Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Представители грузинских властей так же сообщают, что угрозы со стороны стран Запада звучат из-за решения Тбилиси отказаться вводить санкции против России. Страны ЕС, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей за откат демократии и антизападную риторику.

мировая экономика, грузия, запад, тбилиси, ес